Le passage à l’USB-C se fait dans la douleur chez Apple

L'iPad 10 est là. Il s'agit du dernier iPad qui n'était pas passé à l'USB-C. Désormais, tous les iPad sont en USB Type-C. Mais cette transition se fait dans la douleur chez Apple.

Le connecteur USB Type-C ou USB-C est une norme créée par l’USB Implementers Forum et finalisée en août 2014. C’est une organisation à but non lucratif dont Apple fait partie, mais également Intel, Microsoft ou encore HP. Depuis septembre 2021, la Commission européenne contraint les constructeurs de smartphones et de tablettes à utiliser un port de recharge USB Type-C. La décision a été entérinée par le Parlement européen très récemment, le 4 octobre 2022 dernier.

Dans les faits, l’immense majorité des constructeurs sont déjà passés à l’USB-C… Sauf Apple, qui l’a fait qu’en partie. L’iPhone sera donc, la probabilité est très grande, en USB-C dès 2023. Ce 18 octobre 2022, Apple a basculé le dernier iPad Lightning en USB-C. Il s’agit de l’iPad 10, il rejoint l’iPad Pro, l’iPad Air et l’iPad mini. Il a été dévoilé avec un nouvel iPad Pro M2 ainsi qu’une nouvelle Apple TV 4K plus puissante.

10 euros pour un adaptateur

À partir de maintenant, il y a donc de fortes chances que tous les nouveaux produits Apple passent en USB-C. Ainsi, cette transition se fera dans la douleur. C’est en tout ce que l’on peut observer avec le Pencil 1 compatible iPad 10. Ce dernier est toujours Lightning, Apple a donc dévoilé un adapteur dédié. Il coûte 10 euros et c’est la seule solution pour charger son Pencil avec son nouvel iPad.

Étonnant que les milliers d’ingénieurs d’Apple n’aient pas trouvé mieux que cet accessoire. Vous allez donc devoir brancher l’Apple Pencil sur ce dongle, puis brancher le dongle sur l’iPad. C’est également le seul moyen de coupler le stylet avec le nouvel iPad. Ne vous inquiétez pas, cet adaptateur est inclus si vous achetez l’iPad et le Pencil en même temps.

On se souvient que d’autres transitions se sont faites dans la douleur chez Apple, par le passé. Apple avait retiré la prise casque de l’iPhone 7 en 2016, puis a inclus un dongle dans la boîte jusqu’en 2018. Il fallait acheter un adaptateur à 10 euros pour utiliser vos écouteurs avec l’iPhone.

