Apple confirme que l’iPhone va passer à l’USB-C, mais cela ne lui plaît pas

C'est confirmé, le prochain iPhone passera à l'USB-C. Mais, ce passage se fait à reculons.

On le sait, Apple a jusqu’en 2024 pour passer à l’USB-C. Pour rappel, l’USB-C a été imposé comme chargeur universel au sein de l’Union européenne pour un grand nombre d’appareils électroniques. Il s’agit évidemment d’un coup de pression visant Apple qui s’est toujours refusé à adopter ce standard sur ses iPhone et AirPods.

Le Wall Street Journal a demandé à Greg Joswiak, le responsable marketing d’Apple, si Apple allait passer à l’USB-C, et lui a répondu : « Évidemment, nous devrons nous conformer, nous n’avons pas le choix ».

Lors de cet échange, avec Greg Joswiak et le vice-président du logiciel Craig Federighi lors de la conférence Tech Live, il a été précisé qu’Apple était triste d’être légalement contraint de faire ce changement. Greg Joswiak a ainsi expliqué comment Apple a toujours préféré suivre sa propre voie et faire confiance à ses ingénieurs plutôt que d’être contraint de devoir adopter des normes matérielles par les législateurs. Dans ce cas précis, la décision de l’Union européenne lui semble aberrante.

Apple’s Craig Federighi and Greg Joswiak (@gregjoz) join @JoannaStern at #WSJTechLive to discuss products, privacy and power at the tech giant https://t.co/fNo2JGwMB4 https://t.co/aGrTlZrUo4

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 26, 2022