iPhone 13 Pro : les utilisateurs vont enfin profiter pleinement de leur écran en 120 Hz

L'écran ProMotion des iPhone 13 Pro et Pro Max, qui affiche 120 images par seconde, va enfin pouvoir tourner à plein régime avec la bêta 1 d'iOS 15.4 qui permet à toutes les applications tierces de s'afficher en 120 Hz.

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, fleurons des smartphones estampillés Apple, disposent d’un écran ProMotion, qui affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sauf que jusqu’ici, cette fonctionnalité ne s’activait que pour certaines applications, principalement les apps système d’Apple. Pour le moment, les utilisateurs ne peuvent donc pas profiter à fond de cette fonction pourtant très agréable : les animations de plusieurs applications tierces sont bloquées à 60 Hz. Bonne nouvelle : les fameuses 120 images par seconde seront bientôt affichées sur toutes ces apps dans la prochaine mouture d’iOS.

Apple a tout récemment dévoilé la bêta 1 d’iOS 15.4, qui rajoute par ailleurs l’identification avec Face ID en portant un masque. Ce n’est donc pas la seule nouveauté amenée par cette bêta.

Christian Selig, développeur chez Apollo (une app client de Reddit), a confirmé dans un tweet que toutes les applications peuvent profiter des animations en 120 Hz dans cette mise à jour de l’OS d’Apple.

Yay, got a little message from someone at Apple today that this is fixed in the iOS 15.4 betas and all apps automatically get 120 Hz animations on supported iPhones going forward, and just confirmed myself. (See attached, 1/120 = 8.33 ms) 🥳🥳🥳 https://t.co/EtZ9zkrM6S pic.twitter.com/04cl8uLb11

— Christian Selig (@ChristianSelig) January 27, 2022