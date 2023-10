Pourquoi l’iPhone 16 promet déjà d’être une bête de performances

Quelques semaines après la sortie des iPhone 15 et de la puce A17 Pro, un analyste donne une première idée de la puce des iPhone 16, l'A18. Le modèle de base bénéficierait d'un beau gain en performances.

L’iPhone 15 vient à peine de terminer son tour de présentation que nous entendons déjà parler de son successeur. Le site wccftech partage des informations à propos des puces iPhone 16 et 16 Pro.

Premier élément, comme l’avait déjà avancé une première information de l’analyste Jeff Pu, Apple mettrait fin à sa pratique d’utiliser la puce des iPhone Pro de l’année précédente sur son modèle de base introduite avec les iPhone 14. L’iPhone 16 de base bénéficierait d’une puce de nouvelle génération, l’A18, tandis que les modèles Pro auraient droit à l’A18 Pro.

Qu’est-ce que cela change concrètement ?

Au-delà du fait que les puces ont désormais des noms d’autoroute avec la disparition du mot Bionic dans leur nom, les deux puces A18 partageraient un même procédé de fabrication. L’actuelle A17 Pro utilise la première génération de nœuds en 3 nm de TSMC, le fabricant des puces. Cette première génération, intitulée N3B, cèderait sa place à une seconde génération appelée N3E.

Le gain entre le N3B et le N3E serait tout à fait traditionnel : meilleures performances et meilleure autonomie. Ce qui est moins traditionnel, c’est que l’iPhone 16 sauterait de fait une génération. Il passerait immédiatement d’une puce en 5 nm, l’A16 Bionic, à une puce de deuxième génération en 3 nm. Cela devrait offrir un vrai boost de performances par rapport à l’iPhone 15.

On ignore encore à ce stade quelles seront les spécificités de l’A18 Pro par rapport à l’A18. On imagine davantage de cœurs GPU, comme c’était le cas auparavant entre l’A15 Bionic des iPhone 13 et 13 Pro.

Rappelons que la sortie de l’iPhone 16 est encore loin et que d’ici là, les plans d’Apple peuvent tout à fait évoluer. Il convient donc de prendre cette rumeur avec un minimum de recul.