iPhone 16 : le modèle de base sera bien plus puissant que l’année dernière

De nouvelles informations viennent compléter la fiche technique des futurs iPhone 16 et iPhone 16 Pro, faisant état d'une plus grande quantité de RAM pour l'iPhone de base et d'un possible support du Wi-Fi 7 pour les modèles Pro.

Les rumeurs et fuites vont déjà bon train concernant l’iPhone 16, qui devrait être annoncé en septembre prochain selon les habitudes d’Apple.

Si plusieurs rumeurs parlent déjà d’un écran toujours à 60 Hz pour l’iPhone de base, d’une puce cependant plus puissante et d’un meilleur zoom sur le modèle Pro classique, d’autres informations viennent compléter petit à petit leurs fiches techniques.

iPhone 16 : plus de RAM et une meilleure puce ?

C’est toujours le très bien informé Jeff Pru qui annonce ces nouveautés dans une note destinée aux investisseurs et relayée par 9to5mac. Dans cette lettre, il affirme ainsi que l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus embarqueront bien la puce A18, confirmant à demi-mot une rumeur qui trainait depuis plusieurs mois. Si Apple cesse donc l’effet de gamme artificielle sur ce point, cela veut aussi dire que les modèles Pro vont proposer une puce légèrement plus puissante, l’A18 Pro.

Ce n’est pas la seule amélioration qui attendrait ces modèles de base puisqu’ils proposeraient aussi 8 Go de RAM au lieu des 6 Go actuellement présent dans les iPhone 15 et 16 Plus. On sent qu’Apple veut ici se préparer aux futurs usages IA de ses smartphones, qui devraient être une priorité sur ce futur modèle.

Meilleur Wi-Fi, meilleure 5G

Apple continuerait cependant de bien séparer ses deux gammes en ne réservant que certaines normes et fonctionnalités aux modèles les plus onéreux. Ainsi, les deux modèles de base devraient supporter le Wi-Fi 6E, alors que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max pourraient proposer le Wi-Fi 7 selon l’analyste. Cette nouvelle norme a été officiellement certifiée en début d’année et devrait logiquement être supportée par un nombre grandissant d’appareils.

Enfin, c’est sur le modem que les différents smartphones vont aussi se différencier. Apple aurait fait le choix d’un Qualcomm X70 pour les modèles de base, déjà présent dans toute la gamme iPhone 15 actuelle, alors que les deux iPhone 15 Pro proposeraient le modem Qualcomm X75 lancé officiellement début 2023. Celui-ci supporte la dernière norme 5G (« 5G Advanced ») et promet des évolutions notables en termes de latence, couverture ou encore efficacité énergétique.