L’iPhone 16 devrait bien corriger le plus gros problème de l’iPhone 15

De nouvelles informations confirment ce que les analystes annoncent depuis des mois : la prochaine puce A18 d'Apple devrait être intégrée dans tous les iPhone 16, et pas seulement les modèles Pro.

Avec ce troisième round de rumeurs sur le sujet des puces du futur iPhone 16, on peut sans trop se tromper être assurée qu’elles vont se vérifier l’année prochaine. La prochaine itération du smartphone devrait bien arrêter de réserver sa puce la plus puissante aux modèles Pro et Pro Max, et c’est une bonne nouvelle.

L’A18 dans tous les iPhone 16 ?

L’information nous vient cette fois du site spécialisé MacRumors, qui selon ses sources, a déjà un aperçu de versions de développement d’iOS 18. L’OS mobile d’Apple devrait débarquer en version beta d’ici au mois de juin avant d’être déployé globalement en septembre, au même moment que la sortie des iPhone 16.

Selon les informations glanées dans le code, iOS 18 (surnommé « Crystal » en interne chez Apple) fait mention de quatre modèles de smartphone (16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max). Jusque-là rien d’étonnant, mais chaque modèle mentionne l’intégration d’un nouveau SoC (System-on-Chip) sous l’appellation t8140, ou Tahiti, le surnom de la puce A18 en développement chez Apple.

Cette puce est aussi bien intégrée aux iPhone de base qu’aux modèles plus puissants. C’était l’un des grands regrets de la génération actuelle : alors que les iPhone 15 Pro et Pro Max offraient la puissance de l’A17 Pro, l’iPhone 15 lui était « relégué » à l’A16 Bionic présent dans l’iPhone 14 Pro.

On peut donc s’attendre à des iPhone 16 sensiblement plus puissants que leurs prédécesseurs en 2024, alors que certaines rumeurs mentionnent un nouveau procédé de gravure appelée N3E, toujours en 3nm, mais avec des gains attendus en termes de performance et d’efficacité énergétique.