iPhone 17 Plus : Apple modifierait la taille de son écran

Apple toucherait à la diagonale de l'écran de l'iPhone 17 Plus. Elle ne grandirait pas, mais diminuerait, selon Ross Young.

L’écran de l’iPhone 17 Plus pourrait être plus petit que celui des actuels modèles Plus d’Apple. C’est en tout cas ce qu’avance Ross Young dans un tweet posté ce jour.

Expert en écrans souvent bien informé, Ross Young a déjà indiqué en mai 2023 que les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max auraient des écrans plus grands. D’une génération à l’autre, ce serait tout et son contraire. Ces derniers auraient respectivement des écrans de 6,3 et 6,9 pouces, contre 6,1 et 6,7 pouces actuellement sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Un iPhone 17 Plus plus petit pour favoriser l’iPhone 17 Pro Max ?

Apple ne toucherait donc pas à la dalle de son iPhone 16 Plus qui demeurerait de 6,7 pouces si l’on en croit Ross Young. Sa prédiction pour l’iPhone 17 Plus n’est pas précise. Il donne une évaluation, évoquant qu’il « se situerait entre » l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Si vous avez bien suivi, ce serait donc entre 6,1 et 6,7 pouces.

Malgré tout le crédit que l’on peut porter aux propos de Ross Young, ce serait un mouvement étonnant de la part d’Apple. La version Plus de l’iPhone trouve sa place dans la gamme par sa diagonale d’écran et sa batterie. Elle est pour le reste en tout point identique au modèle de base.

Seule justification possible, une hypothétique volonté d’Apple de différencier plus durement la version Plus de la version Pro Max. Ceux qui voudraient le plus grand écran devraient alors se tourner vers cette dernière version, bien plus onéreuse.