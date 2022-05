iPhone 14 : le mode always-on semble se confirmer, mais pas pour tous les modèles

Un nouveau rapport de Mark Gurman suggère que le mode always-on serait bel et bien de la partie sur les futurs iPhone 14 tournant sous iOS 16. Mais seuls deux modèles pourraient en fait en profiter.

Alors que la Worldwide Developers Conference 2022 (WWDC) approche à grands pas – 6 juin prochain –, Apple prépare en coulisses le lancement de ses iPhone 14 dont la présentation est traditionnellement attendue en septembre. Et parmi les nouveautés qui se trament, un certain mode always-on.

Pour rappel, cette fonctionnalité permet d’afficher des informations statiques (date, heure, icône de notification) lorsque l’écran de votre téléphone est verrouillé. Sur Android, elle existe déjà depuis de nombreuses années. Mais sur iPhone, c’est jusque-là encore un manque qui pourrait néanmoins être comblé sur les iPhone 14.

Un mode always-on avec iOS 16 ?

Comme le suggère Mark Gurman dans son dernier rapport pour Bloomberg – avis antérieurement partagé par l’analyste Ross Young –, iOS 16 devrait apporter avec elle un tout nouveau mode always-on. Mais selon lui, cette fonction pourrait être réservée aux deux modèles les plus haut de gamme : les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Les iPhone 14 et 14 Max — il n’y aurait pas de version mini cette année — ne seraient donc pas concernés.

Ce duo pourrait au passage bénéficier d’un écran toujours plus sophistiqué, prenant en charge une technologie LTPO encore plus avancée. La technologie LTPO permet de jouer avec la fréquence de rafraîchissement afin de rendre la dalle la moins énergivore possible. Par exemple, la fréquence des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max oscille entre 10 et 120 Hz.

Sauf que cette fois-ci, ce taux de rafraîchissement pourrait chuter jusqu’à 1 Hz afin de rendre le mode always-on ultra économe. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’on croiserait une fréquence aussi basse dans l’écosystème Apple : l’Apple Watch la propose aussi pour rester sobre en matière de consommation d’énergie.

Savoir se démarquer

Dans l’idée, Apple a donc le savoir-faire pour introduire une telle nouveauté sur ses futurs iPhone. Reste à savoir si les prédictions de Mark Gurman seront bonnes concernant l’exclusivité réservée aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Après tout, l’idée ne serait pas étonnante pour les démarquer du reste de la gamme.

L’an passé, les deux versions les plus onéreuses s’appuyaient notamment sur un écran Pro Motion proposant justement un mode 120 Hz. Chose dont les modèles entrée de gamme étaient dénués. La firme à la pomme va-t-elle appliquer le même schéma technologique cette année ? Réponse bientôt.

