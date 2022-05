Apple MacBook Air M2 2022 : l’annonce serait imminente

Le MacBook Air M2 pourrait bien être le prochain produit dévoilé par Apple, dans les jours à venir.

Après des rumeurs récurrentes depuis près de deux ans, le nouveau MacBook Air d’Apple serait enfin prêt à être dévoilé. C’est ce que croit savoir Mark Gurman, journaliste bien informé pour le média Bloomberg. Dans sa newsletter Power On du 29 mai, le journaliste fait part de ses prédictions avant l’ouverture de la grande conférence WWDC d’Apple dédiée aux développeurs. L’événement est prévu le 6 juin 2022, et laisse déjà imaginer du nouveau du côté de la réalité augmentée ou virtuelle.

D’après Mark Gurman, Apple ne devrait évidemment pas présenter les nouveaux iPhone lors de la WWDC. Les smartphones d’Apple ont leur moment réservé chaque année en septembre. En revanche, Apple pourrait bien présenter du hardware à sa conférence dédiée aux développeurs. Le journaliste estime que le plus probable se trouve dans le domaine des Mac, avec en tête le nouveau MacBook Air équipé d’une puce Apple M2.

Il explique que les tensions sur la chaîne d’approvisionnement sont toujours là, en raison de la situation du Covid en Chine, mais les employés d’Apple utilisent de plus en plus le nouveau MacBook Air, signe que son arrivée est très proche.

D’après les rumeurs, Apple prépare un MacBook Air doté d’un tout nouveau design. Il faut dire que la génération précédente était la première machine de la marque à être équipée d’une puce Apple Silicon, mais cela s’était fait au prix d’un design sans aucune innovation. Apple a renouvelé le design de ses iMac et de ses MacBook Pro, et devrait maintenant s’attaquer au MacBook Air. On imagine donc un écran avec des bords raccourcis, que l’on espère passer à une dalle mini-LED, et le choix entre plusieurs coloris pour le châssis, à l’instar de l’iMac M1.

Hormis l’adoption du nouveau MagSafe, on ne s’attend pas en revanche à un changement de connectique, toujours très tourné vers l’USB-C.

La grande question qui entoure ce nouveau MacBook Air se trouve plutôt à l’intérieur du châssis. Est-ce que le fabricant va passer à une nouvelle génération de puces, comme Mark Gurman et plusieurs fuites l’annoncent ? Ou est-ce que, contraint par la production, Apple va devoir continuer d’utiliser la puce M1 pour ce nouveau design ?

(4/4)

There is nothing bad with naming a minor-upgrade CPU of all-new design MBA as M2, which can also help new MBA sales. But if M2 series aims to bring great upgrades vs. M1 series and further enhance Apple Silicon's brand image, using 2023 N3/N4P wafer for M2 is better.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 29, 2022