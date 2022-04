Apple annonce sa conférence WWDC des développeurs pour juin

Apple a confirmé la tenue de sa prochaine conférence des développeurs WWDC du 6 au 10 juin prochain. Un événement qui devrait être encore totalement en ligne. L’occasion néanmoins de découvrir les prochains iOS 16, macOS 13 ou encore watchOS 9 qui équiperont les prochains produits de la marque. Et éventuellement d’en savoir un peu plus sur le mystérieux Mac Pro.

C’est déjà l’heure de préparer l’été et la fin d’année. Mardi, Apple a officialisé les dates de sa prochaine Conférence des développeurs. La WWDC 2022 se tiendra en ligne exclusivement du 6 au 10 juin, avec une keynote le lundi 6 juin.

Événement une nouvelle fois gratuit pour les développeurs, la WWDC sera l’occasion de découvrir les prochaines versions d’iOS, iPadOS, macOS, tvOS ou encore watchOS qui équiperont les futurs iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et autres produits floqués d’une pomme. Apple a d’ores et déjà annoncé la tenue d’une journée spéciale pour les développeurs et les étudiants à l’Apple Park le 6 juin pour regarder l’événement d’introduction. Il suffit de postuler en ligne à un fauteuil dans le Steve Jobs Theater de l’Apple Park. Comme ces dernières années, les sessions et autres ateliers pour les développeurs se dérouleront en ligne, avec un planning à définir.

L’avènement enfin du casque de réalité virtuelle ?

Cette fois, la WWDC est estampillée « Call to code » (appel à coder, peut-on traduire), un véritable appel aux développeurs « à se rassembler pour explorer une nouvelle façon de donner vie aux meilleures idées et de repousser les limites de ce qui est possible ». Une façon d’annoncer que de nouveaux projets vont nécessiter de nouvelles idées ? Il n’y a qu’un pas qu’on rêve de franchir. Et d’imaginer le futur casque de réalité virtuelle ou les lunettes de réalité augmentée dévoilés à cette occasion par Tim Cook.

It's one of my favorite times of the year! #WWDC22. Can’t wait for June 6th. 🥳 pic.twitter.com/98gag4zGeI — Greg Joswiak (@gregjoz) April 5, 2022

Ce ne sera alors pas pour un lancement imminent, mais pour susciter l’intérêt et faire écarquiller les yeux des plus de 6 000 développeurs réunis derrière leur écran à cette occasion, prêts à concevoir les futures applications des produits.

Si la WWDC est rarement l’occasion de dévoiler de nouveaux produits grand public parés au lancement, on attendra d’en savoir un peu plus sur ce mystérieux Mac Pro teasé à la fin de la dernière keynote, juste après l’introduction du Mac Studio sous Soc M1 Ultra et de l’écran Studio Display.

