Apple a encore faim et tease un futur Mac Pro avec une puce M1

Apple laisse clairement entendre qu'il va bientôt présenter un Mac Pro doté d'une puce M1 pour déployer un maximum de puissance.

Apple a fait plusieurs annonces pendant sa keynote Peek Performance. On retient notamment la présentation d’une puce M1 Ultra qui vient équiper l’une des déclinaisons du nouveau Mac Studio dont la puissance impressionne déjà sur Geekbench. Aussi, l’entreprise s’est permis un petit teasing au sujet du futur Mac Pro M1.

Pour rappel, les puces M1 (le modèle initial, Pro, Max et maintenant Ultra) profitent d’une architecture ARM et d’une conception assurée par Apple. La firme de Cupertino n’est ainsi plus dépendante d’Intel et peut donc aller plus loin sur les performances et l’efficacité énergétique de ses machines. La quasi-totalité des appareils de la pomme ont ainsi goûté à cette transition, mais il en reste encore un : le Mac Pro.

Un Mac Pro M1 dans les tuyaux

L’Apple Mac Pro est un Pc fixe qui, dans son ADN, cherche à ne faire aucun compromis. La tour est en effet dédiée aux professionnels qui ont besoin d’un maximum de puissance et des bonnes connectiques pour aller avec.

Sauf que le dernier modèle du Mac Pro date de 2019 et, à l’époque, Apple n’avait pas encore commencé son passage sur ARM (Apple Silicon). Mais John Ternus, patron de l’ingénierie matérielle chez Apple, s’est fendu d’une petite phrase à la fin de la conférence.

En parlant du Mac Studio et du Studio Display, il explique que « ces produits […] rejoignent le reste de notre incroyable gamme Mac avec Apple Silicon rendant notre transition presque complète avec juste un seul produit de plus à ajouter : Mac Pro. Mais ça, c’est pour un autre jour ».

Tout porte donc à croire que, grâce au format en tour du Mac Pro, Apple débloque des capacités encore plus bouffantes que sur un Mac Studio bien plus compact. Reste à savoir quand exactement ce futur ordinateur pourrait voir le jour. D’aucuns pourraient miser sur une annonce dès la WWDC en juin, mais l’événement est plutôt orienté sur les nouveautés logicielles. On pourrait aussi miser sur une présentation officielle peu après la rentrée, vers septembre ou octobre.

