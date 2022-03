Apple Mac Studio (M1 Ultra) : déjà un benchmark pour faire l’étalage de sa puissance

Un benchmark sur Geekbench de l'Apple Mac Studio doté d'une puce M1 Ultra permet de se rendre compte de la puissance que la machine est capable de déployer.

Lors de sa keynote Peek Performance, Apple a dévoilé plusieurs nouveautés, dont un impressionnant Mac Studio. Cet ordinateur de bureau reprend un look similaire au Mac mini, mais promet des performances de feu notamment dans sa configuration équipée de la nouvelle puce Apple M1 Ultra — également dévoilée pendant cette conférence.

Pour avoir une idée des performances énormes de cette puce dans le Mac Studio, vous pouvez d’ores et déjà jeter un œil à un benchmark en fuite sur Geekbench 5 relayé par le bot Benchleaks. Résultats : un score de 1747 en calcul single-core et de 24055 en multi-cores.

Apple M1 Ultra vs Intel

Le M1 Ultra étant doté de plus cœurs que les autres variantes de processeurs M1, c’est surtout le résultat en multi-cores qui attire le regard. Le site spécialisé 9to5Mac se livre ainsi à une comparaison avec l’Intel Xeon W-3275M qui est le meilleur processeur qu’on peut trouver sur le Mac Pro.

Le Mac Studio M1 Ultra se montre ainsi 20 % plus rapide que le meilleur Mac Pro sous Intel — la tour n’a pas encore goûté à la transition vers les puces M1 — qui enregistre un score de 19951 en multi-cores. Rappelons que Geekbench permet surtout de mesurer la rapidité d’exécution.

Le M1 Ultra étant par ailleurs plus compact et doté d’une meilleure efficacité énergétique, il y a de quoi saliver pour les fans de la marque à la pomme — celles et ceux que le prix très élevé de la machine ne rebute pas.

En attendant le Mac Pro M1 Ultra

Attention cela dit, sur certains scénarios, le Mac Pro devrait rester plus intéressant puisqu’il est possible de booster ses performances GPU ou d’y ajouter une grosse quantité de RAM. Sur quelques tâches précises, cela peut faire la différence.

Pour une puissance encore plus impressionnante, il faudra sans doute attendre de découvrir le Mac Pro avec Apple Silicon (puces M1) que la marque a déjà commencé à teaser.

