Keynote Apple Event : quand et comment suivre la conférence « Peek Performance »

C'est la première conférence de l'année pour Apple. Évènement marquant qui devrait permettre à la marque à la pomme de dévoiler un nouvel iPhone, un nouvel iPad, mais aussi une nouvelle puce, un moniteur et du neuf du côté des Mac. Ne ratez pas l'évènement !

« La performance entre en scène ». C’est le slogan de la keynote Apple de ce 8 mars 2022, première conférence de l’année pour la marque à la pomme. Cet évènement à l’approche du printemps est l’occasion pour la firme de Cupertino de dépoussiérer son catalogue et dévoiler de nombreux produits.

Quelles annonces pour l’Apple Event Peek Performance ?

À n’en pas douter, Apple a de nombreuses choses à nous dévoiler lors de cet évènement sous le signe de la performance. À en croire les différentes rumeurs, on peut s’attendre à un iPhone SE 2022, apportant la 5G et plus de puissance à l’entrée de gamme, un renouvèlement de l’iPad Air, mais aussi du neuf du côté des ordinateurs de bureau avec un Mac Studio, sorte de Mac mini en plus puissant, ainsi qu’un moniteur.

Enfin, Apple pourrait présenter une nouvelle puce Apple Silicon : la puce M2. À confirmer.

Où et quand regarder la keynote Apple ?

Vous ne voulez pas rater l’évènement ? Bloquez donc votre agenda ce mardi 8 mars à 19 heures, heure de Paris. Vous pourrez suivre cette conférence Apple depuis la chaîne YouTube de la firme, sur son site internet, mais aussi sur Frandroid.

Vous retrouverez ici même un résumé écrit de toutes les annonces de la conférence, ainsi qu’un suivi de la conférence en direct sur notre chaîne Twitch avec nos analyses.

Rendez-vous ce soir !

