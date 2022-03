Apple livre un accessoire indispensable avec le Studio Display

Apple a annoncé le Studio Display, un écran 5K très impressionnant avec une belle fiche technique. Si vous choisissez la version avec le verre nano texturée, vous aurez même un accessoire indispensable avec.

Apple a terminé sa keynote de mars 2022 en dévoilant… un iPhone SE 2022, un iPad Air 2022, une puce Apple M1 Ultra, un Mac Studio et… un écran Studio Display. Comme on pouvait s’y attendre avec Apple, l’écran Studio Display offre une fiche technique impressionnante.

C’est un écran de PC en définition Retina 5K qui fait 27 pouces de diagonale, il a également une caméra (12 mégapixels ultra grand-angle) et un système audio intégré (avec trois microphones). Pour faire tourner le tout, l’écran intègre également une puce Apple A13 Bionic. L’ensemble se branche via trois ports USB-C, qui offrent des vitesses de transfert jusqu’à 10 Gb/s. Ces ports USB-C fournissent 96 W d’alimentation à un portable Mac, et permet même la recharge rapide d’un MacBook Pro de 14 pouces.

Du verre nano-texturé à protéger

Sur une des deux versions, Apple a utilisé un verre nano-texturé, comme sur le Pro Display XDR, dont l’objectif est de disperser la lumière afin de minimiser les reflets tout en offrant une excellente qualité d’image. Hé bien pour le protéger… Apple offre une chiffonnette avec l’écran (25 euros). Cette chiffonnette était déjà connue, elle avait été dévoilée avec les deux MacBook Pro, le 14 pouces et le 16 pouces.

Il faudra débourser au moins 1999 euros, auxquels il faut rajouter un support également si nécessaire. En effet, le support de base ne permet que l’inclinaison. Notez qu’un câble Thunderbolt est également fourni.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.