Apple iPad Air (2022) officialisé : un monstre de puissance avec la puce M1

Apple a officiellement présenté la cinquième génération de sa tablette iPad Air à l’occasion de la keynote « Peek Performance ». Quels changements ont été apportés ? On fait le point.

L’iPad Air cinquième génération faisait partie des produits attendus de pied ferme à l’occasion de la keynote d’Apple de ce début d’année. Il a aussi été question d’un nouveau coloris vert alpin pour les iPhone 13 ainsi qu’un tout nouvel iPhone SE 5G à petit prix., sans oublier la nouvelle puce Apple M1 Ultra et l’Apple Mac Studio, un Mac Mini tout en puissance.

Cet iPad Air (2022) reprend les principaux codes esthétiques de son prédécesseur : tranches plates, bordures homogènes et bien visibles, coins légèrement arrondis. Sur ce point, Apple se la joue conservateur et ne chamboule pas le look de son produit, qui avait reçu de profondes retouches entre la 3e et la 4e génération.

La puce M1 aux commandes

Là où la marque à la pomme tape du poing et muscle son jeu, c’est au niveau des performances. En octobre 2022, l’iPad Air s’appuyait sur la puce A14 Bionic. On aurait pu logiquement s’attendre à ce que l’A15 Bionic, qui propulse les iPhone 13, prenne le relais. Sauf que non : Apple va bien plus loin que ça.

L’iPad Air (2022) goûte en effet à la puce Apple M1, basée sur une architecture ARM et gravée en 5 mm. On la retrouve notamment sur les MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini de 2020, tout comme sur les iPad Pro et iMac de 24 pouces de 2021. En matière de puissance, il y a un véritable gap. Apple promet des performances brutes et graphiques plus rapides, pour le rendre toujours plus compétitif. Logiciels gourmands en ressources (Lightroom), IA en temps réel, jeux 3D : rien ne devrait lui résister.

Sur ce volet des performances, on peut naturellement remettre en question l’intérêt de l’iPad Pro, qui se démarquait notamment grâce à sa puissance. Peut-être qu’Apple présentera une nouvelle génération Pro cet automne, cette fois-ci équipée de la puce Apple M2.

Du côté des nouveautés, notons l’arrivée d’une caméra frontale ultra grand-angle de 12 mégapixels prenant en charge la fonctionnalité « Cadre centré », qui ajuste la caméra selon vos déplacements. Un moyen de toujours vous avoir dans le cadre de l’image lors d’une visioconférence ou un appel vidéo entre amis ou en famille.

De la 5G au rendez-vous

Jusque-là, seuls les iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 11 pouces (3e génération), iPad (9e génération) et iPad mini (6e génération) y avaient droit.

Il est aussi question de modèles Wi-Fi et cellulaires. D’ailleurs, la 5G sera de mise pour améliorer la connectivité de l’appareil. La multinationale a également évoqué un port USB-C plus performant et plus rapide pour transférer des vidéos et des vidéos. L’iPad Air (2022) est enfin compatible avec les accessoires Smart Keyboard Folio et Magic Keyboard.

Pour le reste, Apple n’a pas donné d’autres spécifications techniques, mais il y a fort à parier que les caractéristiques ne devraient pas beaucoup bouger. On devrait ainsi retrouver un écran LCD de 10,9 pouces d’une définition de 2360 x 1640 pixels ou encore des haut-parleurs stéréo.

Apple iPad Air (2022) : prix et disponibilité

Du côté du stockage, rien ne bouge : 64 ou 256 Go. Pour les amoureux des coloris pop, vous devriez être content : l’iPad Air (2022) débarquera en gris sidéral, lumière stellaire, rose, mauve et bleu.

Cette nouvelle tablette sera disponible à la commande le vendredi 11 mars, avant d’être mise en vente le 18 mars prochain. Concernant les prix français, le modèle Wi-Fi sera disponible à partir de 699 euros, lorsque la version « Cellular » s’arrachera au tarif de 869 euros.



au meilleur prix ? Où acheter le Apple iPad Air M1 (2022) au meilleur prix ? Il n'y a pas d'offres pour le moment

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.