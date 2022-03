Apple Mac Studio annoncé : les caractéristiques complètes de ce Mac Mini sous stéroïdes

Apple a annoncé le Mac Studio, un Mac de bureau qui ressemble au Mac Mini à l'extérieur mais qui contient beaucoup plus de puissance à l'intérieur. Le Mac Studio intègre à la fois la puce M1 Max d'Apple ainsi qu'un nouveau processeur encore plus puissant, le M1 Ultra. Apple affirme que le nouvel appareil sera plus rapide que son Mac Pro haut de gamme.

Comme prévu, Apple a annoncé sa nouvelle machine nommée Apple Mac Studio. Cette dernière est bien entendu livrée avec le tout nouveau Apple M1 Ultra, mais vous aurez également l’opportunité de le commander avec une puce M1 Max pour ne pas complètement vider votre compte bancaire.

Aspect extérieur et connectiques

Cette machine ressemble à un Mac mini obèse. Il fait près de 10 centimètres de haut, 19 centimètres de large et de profondeur. Cette hauteur permet à Apple d’intégrer deux gros ventilateurs pour évacuer la chaleur derrière et sous le Mac Studio.

Comme vous pouvez le voir, il y a 4 ports Thunderbolt 4 à l’arrière, un port Ethernet 10 Gb/s, une alimentation interne, un port casque/microphone, un HDMI et 2 USB-A. Apple précise également qu’il y a du Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.

Devant, il y a également un slot de carte SDXC, ainsi que deux autres USB-C. Cet Apple Studio peut être branché sur quatre larges moniteurs 5K ainsi qu’un TV 4K simultanément.

Performances du Mac Studio

Comme expliqué plu haut, ce Mac Studio sera vendu avec deux SoC différents : un Apple M1 Max ou un Apple M1 Ultra. Avec l’Ultra, ce Mac Studio pourra donc gérer 18 streams vidéos 8K ProRes 422, ce qui est clairement impressionnant sur le papier. Vous pourrez configurer jusqu’à 8 Go de SSD en stockage interne (à 7400 Mb/s), en plus des Thunderbolt 4 pour le stockage externe.

Comme d’habitude avec les autres puces M1, il s’agit toujours de mémoire vive unifiée (donc non extensible) jusqu’à 128 Go avec des débits jusqu’à 800 Gb/s. Apple évoque son efficience : d’après eux, le Mac Studio utilisera 1000 kWh d’énergie en moins en un an par rapport à une station de travail concurrente.

Apple affirme que le Mac Studio avec M1 Max sera 50 % plus rapide qu’un Mac Pro avec un Xeon à 16 cœurs et 2,5 fois plus rapide qu’un iMac 27 pouces avec un Core i9 à 10 cœurs. La configuration M1 Ultra est censée être 3,8 fois plus rapide que cet iMac 27 pouces et jusqu’à 60 % plus rapide que le Mac Pro. Comme les autres comparatifs, Apple n’a pas précisé les tests ou les conditions qui ont conduit à ces résultats.

Prix et disponibilité

Concernant les tarifs, ils sont à la hauteur des performances de la machine. Comptez 1999 dollars pour la version avec l’Apple M1 Max et 3999 dollars avec la puce Apple M1 Ultra. Ce sont les prix de base, vous pouvez ensuite rajouter de la mémoire unifiée, du stockage et ainsi de suite.

En France, il faudra débourser 2299 euros (Apple M1 Max, 32 Go, 512 Go) et 4599 euros (Apple M1 Ultra, 64 Go et 1 To). Plusieurs variantes du M1 Ultra existent, avec 48 ou 64 cœurs graphiques, on peut donc monter à 9 199 euros avec 128 Go de mémoire unifiée et 8 To de SSD.

