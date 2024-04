Comment Apple dope le marché PC… en vendant moins que HP, Dell et Lenovo

D'après les derniers chiffres d'IDC, la croissance vigoureuse d'Apple sur le marché PC surpasse largement celle de ses concurrents sur le premier trimestre 2024. Suffisamment pour laisser la marque se hisser sur la première place du podium en la matière.

Le cabinet n’analyse IDC a dévoilé des données relatives au marché PC… et elles sont intéressantes. On y apprend que, sur le premier trimestre 2024, Apple affiche la plus forte progression, suivi par Acer et Lenovo. Par rapport au premier trimestre 2023, la firme s’offre en effet une croissance de 14,6%, contre 9,2% et 7,8% respectivement pour ses deux concurrents.

Une performance d’autant plus remarquable que la croissance moyenne des constructeurs de PC se limite à 1,5% sur le Q1 2024. Ce cas de figure avantageux permet à Apple de briller sur le marché, sans être meneur en matière cette fois de volumes écoulés. Car sur ce point, la firme stagne en quatrième place, en dépit d’une légère hausse de la quantité de Mac expédiés (4,8 millions au Q1 2024, contre 4,2 millions un an plus tôt).

Apple en pleine croissance, Lenovo en pleine domination, et un marché PC qui reprend des couleurs

Sur le volume, et sans surprise, les ténors habituels du marché que sont Lenovo HP et Dell campent toujours les trois premières marches du podium avec respectivement 13,7, 12 et 9,3 millions d’ordinateurs expédiés. Lenovo reste par ailleurs le premier acteur du marché à un niveau individuel, avec ses 23% de parts de marché, contre 20,1% et 15,5% pour HP et Dell, respectivement.

Apple dénombre pour sa part 8,1% de parts de marché, tandis qu’Acer et ASUS, à eux-deux, ont expédiés 7,3 millions de PC et pèsent un peu plus de 12% de PdM au total. Les autres constructeurs, dans leur ensemble, représentent enfin 21,1% de parts de marché avec 12,6 millions de machines distribuées au premier trimestre.

La bonne fortune d’Apple n’a rien d’un hasard. La firme peut compter sur les ventes vivaces de son MacBook Air pour doper sa croissance (l’appareil est depuis de longs mois l’ordinateur portable le plus populaire du marché), mais elle profite aussi d’un contexte favorable.

Comme le souligne IDC, le marché PC dans sa globalité reprend peu à peu des couleurs, notamment grâce à une inflation qui tend à se stabiliser, ce qui contribue à une hausse de la demande pratiquement partout dans le monde, à l’exception notable de la Chine.

« Avec la tendance à la baisse de l’inflation, les livraisons de PC ont commencé à se redresser dans la plupart des régions, entraînant une croissance dans les Amériques ainsi qu’en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) », commente ainsi IDC.

« Toutefois, les pressions déflationnistes en Chine ont eu un impact direct sur le marché mondial des PC. En tant que premier consommateur d’ordinateurs de bureau, la faiblesse de la demande en Chine a entraîné un nouveau trimestre de baisse des livraisons mondiales d’ordinateurs de bureau, qui subissaient déjà la pression des ordinateurs portables en tant que form-factor préféré ».