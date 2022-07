Philips Hue : cette app permet de gérer ses éclairages depuis un Mac

Jusque-là disponible uniquement sur PC, l'application pour ordinateur Hue Essentials arrive sur Mac. Vous allez pouvoir contrôler vos éclairages Philips Hue encore plus facilement.

Du smartphone, de la tablette, de la voix, depuis un PC Windows, et désormais depuis votre Mac. Vous n’aurez plus d’excuses pour ne plus réaliser facilement l’éclairage que vous voulez à l’aide des ampoules et rubans LED Philips Hue.

Déjà disponible sur Windows, l’application Hue Essentials arrive aussi sur les ordinateurs d’Apple. Il ne s’agit pas de l’app officielle de Philips Hue, mais de l’une des plus populaires auprès de la communauté d’utilisateurs.

Tout piloter depuis son clavier et sa souris

Hue Essentials a été conçu par un jeune étudiant passionné de domotique et d’éclairages connectés. L’app est gratuite et propose différentes fonctions pour gérer vos lumières dans la maison avec des choix de scènes préenregistrées et la possibilité de concevoir vos propres automatisations.

Un tableau de bord permet d’accéder à tous vos produits, de les allumer ou éteindre individuellement voire par pièce, de lancer des mises à jour et de pouvoir régler tous les paramètres. Il est également possible de recréer des groupes et de sélectionner des favoris.

Source : FRANDROID Source : FRANDROID

La partie Divertissement est le cœur de l’application, car c’est là que vous allez pouvoir choisir l’intensité de l’éclairage, sa couleur, mais aussi son mode de fonctionnement. Vous pouvez y synchroniser les ampoules, lampes et rubans en fonction de votre musique, mais aussi de votre micro d’ordinateur. Et une galerie propose différents effets à ajouter, moyennant parfois quelques euros. L’app existe aussi en version Premium à 5,99 euros pour accéder à toutes les options (effets, widgets, routines, automatisation poussée…) et elle fonctionne sur MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini ou Mac Studio.

Source : FRANDROID Source : FRANDROID

Si vous avez de nombreux produits Philips Hue et que vous êtes sous Apple, cette application s’avère extrêmement pratique et intuitive pour tout configurer (après avoir installé les produits à l’aide du pont Hue ou en Bluetooth, selon les ampoules). Si vous l’aviez déjà sur un iPhone ou un iPad, les achats sont transférés.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.