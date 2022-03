On se demandait comment Apple continuerait à créer des puces pour ses produits. Finalement il y a pas d'Apple M2 pour le moment. Voici l'Apple M1 Ultra.

Après l’Apple M1, M1 Pro, M1 Max… Apple continue à déployer sa stratégie Apple Silicon avec un nouveau processeur ARM : M1 Max.

Tous les chiffres annoncés

Les puces qui équipent le nouveau MacBook Pro sont dotées d’un CPU 10 cœurs, un GPU 32 cœurs, 64 Go de mémoire unifiée, une carte accélératrice ProRes et la meilleure efficacité énergétique du marché

Comme pour les M1 Pro et M1 Max, Apple nous a noyés sous les chiffres : le M1 Max utilise une interconnexion multipuce Die2Die à 2,5 To/s, avec 128 Go de mémoire unifiée, 114 milliards de transistors… On retrouve jusqu’à 20 cœurs CPU, 64 cœurs GPU et un moteur neuronal de 32 cœurs.

Pour construire la puce M1 Ultra, les puces de deux M1 Max ont été connectées à l’aide d’UltraFusion, l’architecture de conditionnement personnalisée d’Apple. Apple n’a pas connecté les deux puces via la carte mère, mais ils ont utilisé un interposeur en silicium qui relie les puces par plus de 10 000 signaux, offrant ainsi une bande passante interprocesseurs massive de 2,5 To/s à faible latence, soit plus de quatre fois la bande passante de la principale technologie d’interconnexion multipuces.

Cela permet à la M1 Ultra de se comporter et d’être reconnue par les logiciels comme une seule puce, de sorte que les développeurs n’ont pas besoin de réécrire le code pour tirer parti de ses performances.

La marque américaine évoque une puissance 8 fois plus importante que le M1 ! Cette puce conçue pour les machines de bureau possède même un double moteur de décodage vidéo.

Comme d’habitude, Apple a montré divers graphiques pour prouver que sa nouvelle puce est capable de choses extraordinaires. Pour résumer : la puce M1 Ultra offre de meilleures performances à même consommation ou alors une performance similaire en consommant moins.

Cette keynote a été l’occasion de découvrir pleins d’autres produits. Souhaitons notamment la bienvenue au nouvel iPhone SE 5G, à l’iPad Air (2022), à l’Apple Mac Studio ou encore à un nouveau coloris vert sapin attribué aux iPhone 13.

