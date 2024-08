Le prix de l’iPad Air M1 2022 est en chute libre sur Amazon, mais les stocks sont limités

L’iPad Air 2022 est une tablette qui reste très intéressante et surtout puissante avec sa puce M1. Aujourd’hui, on trouve la version 64 Go (Cellular) avec 41 % de remise.

Source : FRANDROID – Anthony WONNER

Depuis son arrivée, l’iPad Air est une bonne alternative moins chère face au modèle plus premium de la gamme. Moins onéreuse, elle copie le design de la version Pro et se rapproche un peu plus d’elle en termes de performances. Le modèle de 2022 est d’ailleurs toujours intéressant avec sa puce M1 et profite aujourd’hui d’une belle baisse de prix dans sa version Cellular et 64 Go de stockage.

Que propose l’Apple iPad Air 2022 ?

Un design impeccable

La puissance de la puce M1

La caméra FaceTime avec cadre centré

Au lieu de 989 euros de base, l’iPad Air 2022 d’Apple (64 Go, Wifi, Cellular) est aujourd’hui en promotion à 589 euros sur le site Amazon.

De la puce Bionic à la puce M1

Sur sa cuvée 2022, l’iPad Air voit sa comparaison avec l’iPad Pro être encore plus pertinente en choisissant d’intégrer la puce Apple M1 venant remplacer la puce Bionic. Elle offre une puissance déjà aperçue sur les MacBook ou même les iPad Pro. Vous êtes assurée d’avoir une tablette réactive, avec laquelle vous allez pouvoir absolument tout faire sans sourciller. L’iPad Air de 2022 profite aussi d’une compatibilité 5G optionnelle.

Il s’avère être une bonne alternative moins chère face au modèle plus premium de la gamme. Moins onéreuse, la tablette copie le design de la version Pro avec des bordures certes moins fines que celles du modèle haut de gamme, mais les finitions sont impeccables.

Proche du modèle Pro à quelques différences près…

L’iPad Air se différencie de l’iPad Pro par son affichage. Ici, on a un écran Liquid Retina de 10,9 pouces limité à 60 Hz, avec la fonction True Tone. Elle est toujours compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération, de quoi ravir les créatifs. Pour des taches de productivité, vous pourrez aussi compter sur un clavier Magic Keyboard, qui se fixera de façon magnétique au dos de l’iPad. Pour le déverrouillage, pas de FaceID, l’iPad Air propose Touch ID situé sur la tranche, pour plus d’ergonomie. De plus, vous pourrez profiter d’un son en stéréo grâce à ses deux haut-parleurs, pour une meilleure immersion.

Autre différence entre les deux tablettes : l’iPad Air 2022 ne profite pas du capteur LiDAR de l’iPad Pro, mais jouit d’un nouveau capteur de 12 mégapixels avec objectif ultra-grand-angle. La qualité est évidemment améliorée et la fonction Cadre Centré pour les appels visios est de la partie. Enfin, l’endurance est toujours estimée jusqu’à 10 heures en alternant la navigation sur Internet et le visionnage de vidéos, en streaming ou non. On peut lui reprocher sa charge pas vraiment rapide, mais il ne vous lâchera pas de si tôt.

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à lire notre test sur l’iPad Air M1 (2022) d’Apple.

