Apple officialise le MacBook Pro 14, voici toutes ses caractéristiques et nouveautés

Comme prévu, Apple vient d'officialiser son tout nouveau MacBook Pro au format 14 pouces. Il intègre les nouvelles puces M1 Pro et Max, ainsi qu'un écran Mini-LED 120 Hz.

En novembre 2020, Apple a mis à jour les deux modèles MacBook Pro 13 pouces d’entrée de gamme, les faisant figurer parmi les premiers Mac avec une puce Apple Silicon… la fameuse puce Apple M1. Depuis un an coexistent donc des MacBook Air et Pro Apple Silicon et des MacBook Pro Intel.

Avec la puce M1, Apple a entamé sa révolution… très crédible. Les deux MacBook, le Pro et l’Air, étaient identiques à leurs prédécesseurs, mais la nouvelle puce ARM a changé la donne. C’est simple, Apple a proposé les meilleurs rapports qualité-prix du marché. Un vrai tour de force, malgré le positionnement entrée de gamme de ces deux produits. Ils sont limités en connectiques, en mémoire vive… voici donc la relève.

Apple a officialisé l’arrivée d’un nouveau MacBook 14 pouces qui accompagne la refonte du 16 pouces. Ce « 14 pouces » est une nouvelle taille de diagonale, entre le 13 et le 16 pouces. Surtout, il introduit les nouvelles puces M1 Max et Pro.

De nouveaux processeurs qui font tout

Apple n’a pas commencé sa keynote en présentant les nouveaux MacBook Pro, mais les nouveaux processeurs M1 Pro et M1 Max. Enfin, il s’agit plutôt de SoC (System On Chip), ces puces intègre CPU, GPU et RAM sur un seul système apporte de nombreux avantages. Bref, les M1 Pro et M1 Max reprennent le même concept, mais ils sont beaucoup plus gros.

Sur cette surface supplémentaire, Apple a ajouté des cœurs et de la mémoire. L’Apple M1 Pro a donc un CPU de 10 cœurs (8 rapides, 2 économes), Apple annonce 70 % de performances en plus que le M1 original.

La différence entre le M1 Pro et M1 Max tient au GPU, avec 16 cœurs sur le Pro qui offre des performances deux fois plus rapides que le M1 selon Apple. Le M1 Max en possède 32. Apple compare les performances aux GPU intégrés dans les CPU Intel, la comparaison est évidemment très flatteuse pour Apple. Vous pourrez également configurer jusqu’à 64 Go de RAM unifiée, avec une vitesse de mémoire annoncée à 400 GB/s.

Le SSD intégré est également bien plus rapide, Apple annonce une lecture qui monte à 7,4 Gb/s. Il s’agit de très bonnes performances pour un SSD NVMe, au niveau de celui de la PS5.

Apple mise énormément sur les performances. D’après eux, ce MacBook Pro peut éditer jusqu’à 30 flux de ProRes en 4K et même 7 flux de 8K… soit davantage que le Mac Pro. Malgré la présence d’un système de refroidissement actif, avec des ventilateurs, Apple promet que ces MacBook Pro ne feront aucun bruit.

L’écran Mini-LED est plus fin avec une encoche

Comme prévu, l’écran prend davantage de place… avec des bordures plus fines. Apple introduit également une véritable encoche, comme l’iPhone X. Cette encoche ne proposera pas Face ID, mais elle héberge une caméra frontale FaceTime HD qui filme en Full HD avec une ouverture f/2.0 (et donc deux fois plus de lumière). Mais oublions cette encoche, qui semble plutôt bien intégrée dans les fenêtres macOS avec le mode sombre. Apple a surtout parlé d’un écran Liquid Retina XDR.

Ce dernier est inspiré par le Pro Display XDR, avec la même technologie Mini-LED de l’iPad Pro 12,9 pouces M1. Cette technologie permet d’avoir un pic de luminosité à 1600 nits et environ 1000 nits dans une utilisation classique. Enfin, le Mini-LED a également l’avantage d’avoir des contrastes plus élevés.

Autre détail… le taux de rafraîchissement grimpe jusqu’à 120 Hz grâce à ProMotion. Comme sur l’iPad Pro et l’iPhone 13 Pro.

Le vrai MagSafe est de retour

Comme la version 16,4 pouces, ce MacBook nécessite beaucoup plus de puissance que le MacBook M1. Apple a donc réintroduit le véritable MagSafe, le connecteur aimanté. Ce connecteur permet d’apporter une technologie de charge rapide Fast Charge. L’entreprise annonce 50 % de batterie en 30 minutes. Les autres connectiques sont très complètes, avec de l’USB-C Thunderbolt 4, un port casque, un HDMI complet ou encore un slot SDXC.

Concernant l’autonomie, Apple annonce 17 heures d’autonomie (21 heures pour le 16 pouces) dans une utilisation mixte. L’effort semble partout, y compris le système audio avec six haut-parleurs dotés du spatial audio.

Comme vous pouvez le voir plus bas, la TouchBar n’est plus. Apple remet en place de vraies touches physiques. Le bouton d’alimentation est toujours compatible Touch ID pour le déverrouillage.

Des options en pagaille

Le prix de base est de 2 249 euros, avec la puce M1 Pro, 16 Go de mémoire vive unifiée et un SSD de 512 Go. Si vous voulez la puce M1 Max, il faudra rajouter au moins 500 euros… jusqu’à 730 euros. Même constat pour la mémoire unifiée, il faudra ajouter 920 euros pour 64 Go. Le SSD peut monter à 8 To, 2760 euros. Vous pourrez le commander dès aujourd’hui, les livraisons sont prévues dès la semaine prochaine.



au meilleur prix ? Où acheter le Apple MacBook Pro 14 2021 au meilleur prix ? Il n'y a pas d'offres pour le moment

Outre les MacBook Pro et les puces M1 Pro et M1 Max, la firme à la pomme s’est attardée sur d’autres produits inédits, comme les nouveaux écouteurs sans fil AirPods 3, un nouvel abonnement Apple Music à prix cassé mais aussi des nouveaux coloris très pop attribués au HomePod mini.