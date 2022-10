Le prix du MacBook Pro 14 (M1 Pro) n’a jamais été aussi bas grâce à ce code promo

Ce n’est pas la première réduction que l’on aperçoit pour le MacBook Pro 14 équipé de la puce Apple M1 Pro. Mais grâce à un code promo disponible chez Darty, il est proposé pour 1889,15 euros au lieu de 2 249 euros à sa sortie.

Le renouvellement des prochains MacBook Pro n’est pas attendu avant 2023. En attendant, le MacBook Pro 14 de 2021 continue d’être l’un des PC portables les plus puissants du marché grâce à sa puce M1 Pro. Investir dans cette machine demande un budget conséquent, mais avec l’approche des fêtes de fin d’année Darty propose un code promo qui fait baisser le prix de la configuration 16 Go de RAM et 512 SSD : elle coûte 360 euros de moins.

Les atouts du MacBook Pro 14 (2021)

Les finitions exemplaires ;

Les excellentes performances de la puce Apple M1 Pro ;

La connectique riche et variée.

Proposé à 2 249 euros, le MacBook Pro 14 2021 (512 SSD, 16 Go de RAM) avec puce M1 Pro est disponible en promotion à 2 099 euros chez Darty, mais en utilisant le code PROMO600, il tombe à 1889,15 euros.

Un design sans compromis pour les professionnels

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces de 2021 sont légèrement plus lourds et surtout plus massifs, mais c’est plutôt pour la bonne cause. Le châssis en aluminium accueille une connectique plus riche qu’auparavant pour satisfaire les professionnels. Le MacBook Pro 14 2021 intègre donc trois ports Thunderbolt 4, le connecteur MagSafe, un port HDMI 2.0 et un lecteur de carte SD.

La qualité de fabrication reste irréprochable et on le transporte facilement partout avec nous. Côté écran, le MacBook Pro 14 fait mieux que ses prédécesseurs, et adopte une dalle micro-LED similaire à celle inaugurée sur l’iPad Pro. L’écran gagne donc énormément en contraste et en luminosité, et offre une grande qualité d’affichage et une excellente définition.

Cerise sur le gâteau, on a droit à un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Autre changement notable, cette itération propose une encoche, comme sur les iPhone, et laisse de côté la TouchBar au profit de touches physiques.

Une configuration qui impressionne

C’est sous le capot que le MacBook Pro 14 2021 dévoile tout son potentiel. Le modèle présenté dans ce bon plan intègre la puce M1 Pro avec 16 Go de RAM. D’après la marque, cette puce est 70 % plus performante que la M1 originale. C’est l’assurance de réaliser les projets les plus ambitieux sans ralentissement.

Avec tout cela, Apple promet que vous pourrez composer avec 30 streams en 4K ProRes sur Final Cut, ou 7 streams en 8K ProRes. Une machine surpuissante dont l’autonomie se limite à 8 heures pour du travail léger. Il faudra garder le chargeur sous la main. Côté recharge, il faudra passer à la caisse pour profiter de la charge rapide qui fait le plein en 45 min contre 2h30 sans. Notez que ce MacBook Pro dispose d’un SSD de 512 Go.

Pour en apprendre davantage, découvrez notre test du MacBook Pro 14 avec la puce M1 Max.

