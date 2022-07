Apple pourrait lancer ses MacBook Pro M2 Pro et M2 Max dès cet automne

Apple rafraîchirait bientôt sa gamme de MacBook Pro avec de nouvelles puces M2 Pro et M2 Max, potentiellement dès cet automne. Ces machines profiteraient d'un bond en ce qui concerne la partie graphique et profiteraient de progrès similaires à ceux de M2.

Après avoir tout juste lancé les premiers Mac sous puce M2 avec le MacBook Air M2 et le MacBook Pro 13 pouces M2, Apple ne compterait pas en rester là puisque la firme lancerait déjà de nouveaux ordinateurs équipés de nouvelles déclinaisons de sa puce M2.

Une sortie potentielle entre l’automne et le printemps 2023

D’après les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, partagées dans sa newsletter Power On, Apple sortirait bientôt de son chapeau de nouveaux MacBook Pro équipés de puces M2 Pro et M2 Max, et ce potentiellement dès cet automne. L’entreprise qui aurait déjà commencé à plancher sur ses prochaines itérations de puces donnerait un premier successeur à son nouveau design lancé il y a à peine un an.

La sortie de ces nouveaux MacBook Pro serait d’après lui attendue entre l’automne 2022 et le printemps 2023. Gurman précisant qu’il est difficile de prévoir le moment exact de sortie à cause des difficultés actuelles qui astreignent la chaîne d’approvisionnement.

Des puces M2 Pro et M2 Max calquées sur les progrès de M2 ?

Si l’on en croit ses informations, le design de ces nouveaux Mac devrait rester « à peu près le même » et proposer uniquement un nouveau processeur. Les détails sur les puces M2 Pro et M2 Max restent encore assez flous pour l’instant, la newsletter nous indiquant simplement que ces futures puces devraient plus se concentrer sur la partie graphique.

C’était également le cas de la puce M2 par rapport à la puce M1 qui a eu droit (dans sa version GPU 10 cœurs) à des performances graphiques 25 % plus élevées. La nouvelle génération de puces d’Apple a profité cette année d’un bond niveau performances de 11,56 % en monocœur et de 18 % en multicœurs. Nous pourrions donc nous attendre à des améliorations similaires en ce qui concerne les prochaines puces M1 Pro et M1 Max. Espérons par ailleurs que d’ici là, les quelques soucis de stockage concernant les Mac d’Apple auront été réglés.

