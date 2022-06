Revue de tests du MacBook Pro (2022) : alors, que vaut l’Apple M2 ?

Le MacBook Pro M2 est là ! En attendant notre test, et surtout en attendant le MacBook Air M2, nous avons lu les meilleurs tests des spécialistes pour répondre à la question du titre de l'article.

Le nouveau MacBook Air M2 n’est pas encore disponible. Cependant, le MacBook Pro 13 est arrivé un peu avant.

Avec le M1 et ses étapes d’extension, M1 Pro et M1 Max, Apple a déjà prouvé qu’il n’y a plus seulement Intel et AMD pour les PC portables. Le SoC d’Apple, fondé sur la technologie ARM, nous a surpris positivement dans le MacBook Air M1 de 2020, et par ailleurs le MacBook Pro M1. Désormais, le MacBook Pro avec puce M2 est le successeur direct du M1. Cette fois, nous savons à quel type de SoC nous attendre. Le saut de performance n’est pas aussi important — mais cela ne rend pas le M2 moins impressionnant.

Passons rapidement à l’aspect extérieur de ce MacBook. Extérieurement, il ne diffère guère de son prédécesseur. Il mesure la même taille et pèse le même poids. Dommage : Apple n’en profite pas pour intégrer des bords d’écran légèrement plus fins. La webcam est également plutôt médiocre avec une définition HD 720p. Il y a toujours la TouchBar, elle résiste au temps sur cette machine. Enfin, il n’y a pas le nouveau port Thunderbolt… Un inconvénient du prédécesseur direct demeure : la puce M2 ne prend toujours en charge qu’un seul écran externe. Les étages d’extension du M1, c’est-à-dire le M1 Pro, Max et Ultra, font mieux à ce sujet.

Le seul changement notable apporté au MacBook Pro 13 pouces est donc la puce M2, allons donc voir ce que la presse spécialisée en pense. Apple a déclaré que la puce M2 dispose d’un processeur jusqu’à 18 % plus rapide, d’un processeur graphique jusqu’à 35 % plus rapide et d’un moteur neuronal jusqu’à 40 % plus rapide par rapport à la puce M1. La bande passante mémoire a aussi été augmentée de près de 50 %, passant de 68 Go/s à 100 Go/s grâce à l’utilisation de LPDDR5-6400.

Tom’s Guide US commence par noter l’importante autonomie de ce produit, comme le premier modèle. Comptez plus de 18 heures d’autonomie, de quoi travailler une très grosse journée. C’est encore amélioré par rapport au précédent modèle (16 heures), c’est aussi le MacBook avec la plus grande autonomie.

Concernant les performances mesurées, les testeurs ont bien noté une amélioration sensible des performances par rapport au MacBook Pro M1, mais il reste loin derrière le MacBook Pro 14 M1 Pro. De nombreux testeurs ont convenu qu’il valait peut-être la peine d’attendre le MacBook Air repensé avec la puce M2, qui, selon Apple, sera disponible en juillet. Ce dernier présente des éléments de conception plus récents tels que le chargeur MagSafe, une webcam 1080p, des bordures plus fines autour de l’écran, des touches de fonction physiques, et ainsi de suite.

Exemple des benchmarks fournis par MacWorld

Cependant, une différence notable entre les ordinateurs portables est que le MacBook Air présente une conception sans ventilateur, tandis que le MacBook Pro dispose d’un système de refroidissement actif. Cet élément permettra sans doute de fournir des performances soutenues aux utilisateurs ayant des flux de travail plus exigeants, sans avoir à dépenser davantage pour passer sur les modèles supérieurs (14 et 16 pouces).

L’avantage du M2 est en partie dû aux fréquences d’horloge plus élevées en fonctionnement multicœur et partiellement à la consommation d’énergie accrue. Le M2 du MacBook Pro peut consommer en permanence 22 watts au lieu de 10 watts (15 watts pour le Mac mini M1). C’est là que le petit ventilateur entre en action, avec un bruit peu perceptible.

Le SSD Apple NVMe AP1024Z soudé propose également des performances très bonnes. Golem.de a mesuré 3185 Mo/s en lecture séquentielle et 3101 Mo/s en écriture séquentielle dans Amorphous Diskmark, la déclinaison macOS de CrystalDiskmark. Il est donc comparable aux modèles précédemment installés dans les MacBook avec une puce M1.

Force est de constater, quel que soit le site qu’on lit (et malgré les qualités de ce MacBook Pro), que les testeurs nous invitent à patienter jusqu’à l’arrivée du MacBook Air M2.

Si vous avez juste besoin d’un bon nouvel ordinateur portable, attendez le prochain MacBook Air. Vous obtenez un écran légèrement plus grand et plus moderne, une meilleure webcam, des haut-parleurs plus agréables et de la charge rapide, le tout dans un ensemble plus léger (et des couleurs amusantes !) – Wired

Le MacBook Pro de 2020 nous avait épatés avec l’arrivée fracassante de la puce M1. Le MacBook Pro de 2022 fait encore mieux grâce à un M2 plus performant qui se place dans le haut du panier des processeurs pour ultraportables du moment. On regrette que le design de l’ordinateur soit identique à celui des générations précédentes et qu’il ne bénéficie pas des nouveautés du MacBook Air M2, mais la qualité de construction et celle de l’écran sont toujours excellentes malgré le manque de ports qui pourrait gêner certains utilisateurs. Apple est par ailleurs encore imbattable sur le terrain de l’efficience énergétique ; l’autonomie hors norme du MacBook Pro M2 le prouve ici. – Les Numériques

Le MacBook Pro 13 est un excellent ordinateur portable avec des performances exceptionnelles et une autonomie imbattable, des caractéristiques qui le placent devant certains de ses rivaux PC. Faites un zoom arrière et il est difficile de voir où ce modèle s’intègre dans le portefeuille d’Apple. Le rival le plus direct de ce Pro d’entrée de gamme n’est pas les versions plus premium, mais plutôt le MacBook Air. Non seulement l’Air a un prix de départ inférieur, mais il a un écran plus grand, une meilleure webcam, quatre haut-parleurs, des options de couleurs plus intéressantes, un châssis plus mince et l’avantage d’une rangée de touches fonction traditionnelle. – Gizmodo

Ce serait l’appareil parfait pour quelqu’un comme moi, s’il n’y avait pas le nouveau MacBook Air. Ce nouveau MacBook Air, également propulsé par le M2, arrive très bientôt. Ce sera, pour autant que je sache sur le site Web d’Apple, le même prix que le MacBook Pro M2 pour les mêmes caractéristiques dans la plupart des cas. Mais, contrairement au MacBook Pro, le MacBook Air M2 a fait l’objet d’une grande refonte et inclut toutes sortes de nouvelles fonctionnalités – y compris de nouvelles couleurs, un écran plus grand, une webcam 1080p et, surtout, MagSafe. – The Verge