Pourquoi le plus petit SSD du MacBook Pro M2 est plus lent que celui de la version M1

Selon des tests réalisés par des Youtubeurs, il semblerait que le plus petit SSD du nouveau MacBook Pro M2 soit plus lent que celui du modèle M1. Un problème qui ne touche pas les autres tailles de SSD.

Lorsque l’on achète le dernier MacBook, on s’attend à ce que l’ordinateur soit meilleur que la version précédente, au moins sur certains points, mais pas qu’il soit moins bien. C’est pourtant ce qu’ont pu constater plusieurs youtubeurs qui montrent que le SSD de base du MacBook Pro M2 est moins rapide que celui de base du MacBook Pro M1.

Le SSD du dernier MacBook Pro est moins rapide qu’avant

C’est MacRumors qui rapporte que les Youtubeurs Max Tech et Created Tech ont réalisé des tests de vitesse sur le SSD de 256 Go que l’on a de base dans le MacBook Pro M2. À l’aide du logiciel Disk Speed Test de Blackmagic, ils ont découvert que « les vitesses de lecture du SSD sont environ 50 % plus lentes que celles du MacBook Pro M1 avec 256 Go de stockage. Les vitesses d’écriture seraient environ 30 % plus lentes ». Cela donne des vitesses de lecture et d’écriture qui sont de 1450 Mo/s.

Ce n’est cependant pas le cas avec les autres capacités du support de stockage. Un autre Youtubeur a testé le modèle M2 avec 512 Go de stockage et a constaté des vitesses analogues au modèle M1. De même, pour les versions 1 To pour lesquelles plusieurs testeurs n’ont rien remarqué d’alarmant.

Pourquoi le MacBook Pro M2 est-il moins rapide que le M1 ?

MacRumors poursuit en disant que Max Tech a démonté un MacBook Pro M2 de 13 pouces pour en savoir plus. Il a découvert « qu’Apple n’utilise qu’une seule puce de stockage flash NAND ». Seulement voilà, la version M1 en utilise deux de 128 Go, ce qui fait que ces deux puces peuvent fonctionner simultanément, et donc donner de meilleures performances de vélocité.

Parmi les raisons que l’on peut donner pour expliquer cette différence, il y a les coûts et les contraintes d’approvisionnement. Cela pourrait être lié aux blocages en Chine dus à la Covid-19, qui ont engendré des fermetures d’usine et des retards de production. Le problème, c’est que cela se répercute sur les clients, la différence entre le plus petit SSD de 256 Go et le deuxième plus petit de 512 Go, il y a quand même 230 euros de différence.

Pour le moment, Apple ne s’est pas exprimé sur le sujet. Un problème qui arrive à quelques jours du lancement du MacBook Air M2, qui possède lui aussi une version avec un SSD de 256 Go de stockage et 230 euros de différence avec la capacité doublée.

