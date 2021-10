AirPods 3 : Apple lance ses nouveaux écouteurs sans fil avec un nouveau design inspiré des Pro

Apple a dévoilé, ce lundi, ses nouveaux écouteurs sans fil, les AirPods 3. Ils reprennent le design des Pro ainsi qu'une fonctionnalité aux AirPods Pro et Max.

Les rumeurs enflaient depuis près d’un an et, comme attendu, Apple a finalement présenté officiellement, ce lundi 18 octobre, ses nouveaux écouteurs sans fil, les AirPods 3. Aux côtés également d’un nouvel abonnement Apple Music à prix cassé, de nouveaux coloris pour son HomePod mini, des nouvelles puces M1 Pro et M1 Max aux performances gargantuesques et des très attendus MacBook Pro en format 14 pouces et 16 pouces.

Alors que l’essentiel de la keynote du constructeur était centrée sur les annonces autour des nouveaux MacBook, Apple a en effet profité de l’événement pour dévoiler sa nouvelle génération d’écouteurs sans fil, deux ans et demi après les AirPods 2. Et si la précédente révision des écouteurs true wireless d’Apple n’était qu’une simple mise à jour — apportant la charge sans fil du boîtier ou une meilleure autonomie en appel — les AirPods 3 se distinguent bien plus nettement de leurs prédécesseurs.

Comme prévu, la première nouveauté marquante se situe au niveau du format même des AirPods 3. Exit la longue tige droite qui avait fait le sel des deux précédentes versions, les AirPods 3 s’inspirent désormais des AirPods Pro avec des tiges plus fines et légèrement courbées.

Contrairement à ce que certains laissaient entendre, les nouveaux AirPods restent des écouteurs ouverts, de type bouton, qui viennent se loger à l’entrée du conduit auditif, mais toujours pas de véritables écouteurs intra-auriculaires, avec des embouts en silicone. Ils profitent d’ailleurs d’une résistance à l’eau et à la transpiration.

Dès lors, ce nouveau format des AirPods 3 n’apporte toujours pas d’isolation passive ni de réduction active du bruit, limitée à la déclinaison Pro des écouteurs.

Une des nouveautés les plus importantes est le Spatial Audio, que l’on retrouvait sur les AirPods Pro et Max. L’audio spatial peut être expliqué de différentes manières. Techniquement, on peut dire que cette technologie récupère les signaux 5.1, 7.1 et Dolby Atmos et applique des filtres audio directionnels, ajustant les fréquences que chaque oreille entend afin que les sons puissent être placés pratiquement n’importe où dans l’espace 3D. On peut aussi l’expliquer d’un point de vue ressenti : les sons semblent provenir de devant vous, des côtés, de l’arrière et même du dessus. On parle d’une expérience audio immersive.

Contrairement aux AirPods 2, les AirPods 3 récupèrent les mouvements de votre corps et adapte en temps réel les sons à l’espace et à la position de votre tête.

Une autonomie améliorée

Du côté de l’autonomie aussi, Apple a fait des progrès sur ses AirPods 3. Apple annonce 6 heures d’autonomie en utilisation. Avec le boîtier, on peut avoir jusqu’à 30 heures d’autonomie. Notez également que le boitier est désormais compatible MagSafe.

Concernant le son en lui-même, le format des AirPods 3 ne devrait pas changer grand chose à l’orientation des ondes sonores, puisqu’ils restent des écouteurs boutons. Apple indique également avoir intégré de « nouveaux transducteurs ». On peut donc s’attendre à un gain en qualité. Pour les codecs audio Bluetooth, il faudra cependant se contenter des deux seuls supportés par les iPhone de la marque, l’AAC et le SBC.

Les AirPods 3 seront disponibles uniquement en blanc au prix de 179 dollars (199 euros en France). Notez que les AirPods 2 restent en vente à 129 dollars. Ils sont disponibles en vente dès aujourd’hui.