AirPods 3 : quelles nouveautés face aux AirPods, AirPods 2 et AirPods Pro ?

Apple a dévoilé sa troisième génération d'AirPods. Mais qu'est-ce qui change face aux modèles précédents, qu'il s'agisse des AirPods 2 ou des AirPods Pro ? On fait le point.

Ce lundi soir, à l’occasion de sa keynote automnale, Apple a présenté officiellement ses nouveaux MacBook avec un nouveau format, mais également de nouveaux processeurs. Au début de la conférence, la firme a également présenté un nouveau produit particulièrement attendu, les AirPods 3.

Contrairement à ce que suggéraient certaines rumeurs, ces nouveaux écouteurs sans fil conservent le format bouton, sans embouts en silicone intra-auriculaires. Dès lors, quelles sont les différences proposées avec les précédents écouteurs sans fil d’Apple, qu’il s’agisse des AirPods de 2016, de la version de 2019 ou des AirPods Pro ? On fait le point pour vous aider à comprendre les nouveautés des AirPods 3.

Tableau comparatif des AirPods 3 avec les modèles précédents

AirPods 3 AirPods Pro AirPods 2 AirPods Tige Courte Courte Longue Longue Format Ouvert (boutons) Intra-auriculaire Ouvert (boutons) Ouvert (boutons) Réduction de bruit active Non Oui Non Non Puce Apple H1 Apple H1 Apple H1 Apple W1 Audio spatial avec suivi des mouvements de la tête Oui Oui Non Non Etanchéité Résistants aux éclaboussures (IPX4) Résistants aux éclaboussures (IPX4) Non Non Autonomie en appel 4 heures 3,5 heures 3 heures 2 heures Autonomie en lecture 6 heures 5 heures 4,5 heures 5 heures Autonomie avec le boîtier 30 heures 24 heures 24 heures 24 heures Codecs AAC et SBC AAC et SBC AAC et SBC AAC et SBC Dimensions du boîtier 46,4 x 54,4 x 21,38 mm 45,2 x 60,6 x 21,7 mm 53,5 x 44,3 x 21,3 mm 53,5 x 44,3 x 21,3 mm Charge sans fil du boîtier Oui Oui Oui Non

Des AirPods Pro sans réduction de bruit

Lorsqu’on se penche sur les différentes caractéristiques des AirPods 3, qu’il s’agisse de l’aspect des écouteurs, de leurs fonctionnalités, de la puce embarquée ou de leur autonomie, on réalise rapidement qu’il s’agit en fait d’AirPods 3 auxquels on aurait retiré deux caractéristiques. D’une part, les AirPods 3 ne sont pas dotés d’embouts en silicone. Apple a en effet tenu à conserver une version de ses écouteurs sans fil pour les amateurs d’écouteurs bouton, avec un format ouvert. Les AirPods 3 ne sont donc pas des écouteurs intra-auriculaires avec des embouts qui viennent se loger dans le conduit auditif.

Ce format a l’avantage d’être plus confortable pour certains utilisateurs. Néanmoins, il pose deux défis. D’abord, le son a tendance à être moins directif, puisqu’il peut s’échapper du conduit auditif. Ensuite, il ne propose aucune isolation passive comme les utilisateurs d’AirPods 1 ou 2 le savent bien.

Ensuite, contrairement aux AirPods Pro, les AirPods 3 ne sont pas dotés d’un mode de réduction de bruit active. Un choix plutôt logiquement en l’absence d’isolation passive puisque, comme on a pu le voir avec les Huawei FreeBuds 4 ou les Samsung Galaxy Buds Live, cette fonction s’avère bien souvent inutile en l’absence d’embouts venant bloquer les sons extérieurs en amont.

Des fonctions bien plus avancées que celles des AirPods 2

Reste que si les AirPods 3 se distinguent des AirPods Pro par l’absence de réduction de bruit, les écouteurs sont tout de même bien plus avancés que les AirPods 2 lancés en 2019. Apple y a en effet ajouté nombre de fonctionnalités qui étaient jusqu’à présent une exclusivité de ses écouteurs haut de gamme.

C’est le cas notamment de la gestion de l’audio 3D avec suivi de la tête. Sur les applications compatibles, vous pourrez ainsi non seulement profiter d’un son en Dolby Atmos — comme sur Apple Music — mais également avoir un suivi surround du son si vous tournez la tête. Concrètement, en tournant la tête vers la gauche, vous aurez l’impression que le groupe ou l’orchestre si situe à votre droite, et inversement. Une fonction rendue possible grâce à l’intégration d’un gyroscope et d’un accéléromètre, comme sur les AirPods Pro.

On peut également saluer le fait qu’Apple ait enfin rendu ses AirPods étanches grâce à une résistance IPX4 qui assure une protection contre les éclaboussures et donc la sueur ou la pluie. Concrètement, vous pouvez désormais courir avec des AirPods 3 sans crainte qu’ils ne prennent l’eau.

Les AirPods les plus endurants du marché

Du côté de l’autonomie aussi, Apple a fait de gros progrès sur ses AirPods 3. Pour rappel, il s’agissait de l’une des rares nouveautés des AirPods 2 à leur lancement, puisque l’autonomie en appel passait de 2 à 3 heures. Apple a boosté cette autonomie pour les conversations à 4 heures. Surtout, pour la lecture de musique, les AirPods 3 peuvent fonctionner pendant 6 heures. C’est plus que les AirPods et les AirPods 2 (4h30) et même que les AirPods Pro (5 heures).

Le boîtier de charge — d’un format similaire à celui des AirPods Pro et lui aussi compatible MagSafe — permet quant à lui de profiter d’un total de 30 heures d’écoute, contre 24 heures pour les trois précédents modèles.

Prix et disponibilité des AirPods 3

Les nouveaux écouteurs d’Apple seront disponibles dès le mardi 26 octobre. Ils sont proposés en blanc uniquement, au prix de 199 euros.

Face à l’annonce des Airpods 3, les AirPods 2 ont baissé de prix. Ils sont désormais proposés au prix de 149 euros, contre 229 euros à leur lancement. Il faut dire que face à un marché de plus en plus féroce sur le milieu de gamme, Apple a dû ajuster ses prix afin de proposer une montée en gamme cohérente. Pour rappel, il s’agit là du même tarif que les Beats Studio Buds d’Apple, qui sont quant à eux dotés d’une isolation passive et d’une réduction active du bruit.

Les AirPods Pro sont quant à eux toujours proposés chez Apple au prix de 279 euros, tandis que les premiers AirPods ne sont plus proposés au catalogue du constructeur américain.