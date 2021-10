Entre l’Apple M1 Pro et M1 Max, un choix complexe entre 10 configurations de MacBook Pro

Allez-vous avoir besoin de l'Apple M1 Pro ? M1 Max ? 32 ou 64 Go de mémoire vive unifiée ? 16, 24 ou 32 cœurs graphiques ? On essaye d'y voir plus clair.

Apple a introduit ses deux nouveaux MacBook Pro, le 14 pouces et le 16 pouces. Jusque là, tout était prévu. Une des grosses nouveautés est la nouvelle gamme de puce Apple Silicon, d’un côté le M1 Pro et de l’autre le M1 Max.

Avec l’arrivée de la puce Apple M1, on s’était habitué à une certaine simplicité, on avait juste à choisir entre deux configurations avec des coeurs graphiques en plus. L’Apple M1 semblait être un mélange remarquable de puissance et d’efficacité, les M1 Pro et Max sont beaucoup plus disposés à rompre cet équilibre et à faire pencher la balance en faveur de la puissance brute en cas de besoin.

10 configurations différentes

Sur les Apple M1 Pro et Pro Max, on se retrouve donc avec 10 configurations différentes : de 8 à 10 cœurs pour le CPU et de 16 à 32 cœurs pour le GPU. De plus, en fonction de la puce M1, vous pouvez configurer 16, 32 ou 64 Go de mémoire vive unifiée. Pour nous, c’est une vraie complexité que l’on a résumé dans un tableau. Pour les néophytes, cela peut s’avérer encore plus compliqué.

CPU GPU RAM Prix de l'option Apple M1 Pro 8 cœurs 14 cœurs 16, 32 Go De base Apple M1 Pro 10 cœurs 14 cœurs 16, 32 Go 230 euros Apple M1 Pro 10 cœurs 16 cœurs 16, 32 Go 270 euros Apple M1 Max 10 cœurs 24 cœurs 32, 64 Go 500 euros Apple M1 Max 10 cœurs 32 cœurs 32, 64 Go 730 euros

Exemple avec le MacBook 14 pouces

Apple a ajouté quelques explications pour nous aider à bien choisir. Il est ainsi précisé que l’Apple M1 Pro « peut facilement exécuter plusieurs applications professionnelles en même temps (…) Elle est aussi capable de gérer les tâches à usage intensif du CPU, comme la retouche photo ou la compilation de code, et les tâches pilotées par le GPU, comme la visualisation 3D ou le traitement d’effets vidéo. ».

Une histoire d’écrans externes et de puissance

Un des éléments qui ressort est le nombre d’écrans externes pris en charge : deux maximum. La puce M1 Max peut, quant à elle, prendre en charge jusqu’à quatre écrans externes. Alors que le M1 Max peut lire jusqu’à 5 flux de vidéo 8K ProRes 422, alors qu’Apple évoque 20 flux de vidéo 4K ProRes 422 sur la M1 Pro.

A demi mot, Apple semble expliquer que la puce M1 Max est plus adaptée si vous comptez traiter de gros fichiers, comme des vidéos en définition 8K, du montage vidéo multicaméra ou des rendus de scènes 3D complexes. Cette puce M1 Max va loin, elle permet d’encoder les vidéos 2x plus vite que la puce M1 Pro, selon Apple, et elle intègre deux cartes accélératrices ProRes. Alors que le M1 Pro rattrape et dépasse la concurrence des ordinateurs portables en termes de performances, le M1 Max vise à offrir quelque chose de jamais vu auparavant. Avec un GPU de 32 cœurs, le maximum que vous pouvez configurer, ce n’est plus un SoC avec un GPU intégré mais c’est un GPU avec un SoC autour.

Enfin, Apple équipe ses MacBook Pro de jusqu’à 64 Go de RAM unifiée (avec la puce M1 Max), et la bande passante de ces puces monte à 200 Go/s sur le M1 Pro et jusqu’à 400 Go/s sur le M1 Max, soit 2 et presque 6x plus que la puce M1.

Ce que l’on peut dire est qu’aucun PC portable ne peut égaler Apple sur ces configurations là. Nous vous conseillons néanmoins d’attendre quelques benchmarks pour avoir une idée un peu plus précise des performances attendues. Actuellement, il est impossible de clairement identifier la configuration à choisir en fonction de vos besoins : Apple M1 Pro ? M1 Max ? 32 ou 64 Go de mémoire vive unifiée ? 16, 24 ou 32 cœurs graphiques ?

Outre les MacBook Pro et les puces M1 Pro et M1 Max, la firme à la pomme s’est attardée sur d’autres produits inédits, comme les nouveaux écouteurs sans fil AirPods 3, un nouvel abonnement Apple Music à prix cassé mais aussi des nouveaux coloris très pop attribués au HomePod mini.