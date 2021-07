Introduction

Avec ses Studio Buds, Beats propose des écouteurs à réduction de bruit dans un format et un prix compact. Pour savoir ce qu'ils valent à l'usage, voici notre avis complet.

Si Beats s’était déjà lancé sur le marché des écouteurs sans fil avec les Powerbeats Pro, le constructeur réservait jusqu’à présent ce format à ses seuls écouteurs sportifs. Avec les Studio Buds, la marque, rachetée en 2014 par Apple, cherche désormais à étendre ce design et à le proposer en combinaison avec une fonction de réduction de bruit actif. Pari gagnant ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet des Beats Studio Buds.

Beats Studio Buds Fiche technique

Beats Studio Buds Design

Si les Powerbeats Pro étaient des écouteurs pour le sport plutôt volumineux à cause de leur format tour d’oreille, on ne peut pas dire qu’il en soit de même pour les Studio Buds. Cette fois, Beats semble avoir fait le pari inverse, en proposant des écouteurs compacts, très compacts. Les Beats Studio Buds sortent à peine des oreilles une fois en place. Seule une petite barre, faisant office de bouton multifonction, comme on le verra plus tard, sort de l’ensemble. Notons par ailleurs qu’à l’exception de cette barre brillante et estampillée du logo « b » de Beats, les écouteurs sont complètement mats et ce qu’il s’agisse de la version blanche, de la noire ou de la rouge testée ici.

Les écouteurs de Beats proposent par ailleurs un format intra-auriculaires. Ils sont donc munis d’embouts qui rentrent complètement dans le conduit auditif. Ce choix de design a l’avantage de permettre une meilleure isolation passive — et donc une réduction de bruit active qui n’en saura que renforcée. Néanmoins, le format intra-auriculaire a ses détracteurs, notamment pour des raisons de conforts — certains n’aiment pas la sensation d’avoir quelque chose dans le conduit auditif — ou pour l’effet « bouchon » produit. Pour atténuer cet effet, Beats a cependant pensé à intégrer un évent permettant de faire passer l’air extérieur vers le tympan. Une fonction reprise en fait des AirPods Pro. Si l’effet bouchon reste cependant plus prononcé que sur les Google Pixel Buds, son atténuation est tout de même notable. Pas saisissante, mais notable.

Concernant les embouts en silicone, trois paires sont proposées avec les Studio Buds, en S, M et L. De quoi vous permettre de trouver ceux les plus adaptés à votre morphologie.

Étanchéité et utilisation sportive

Notons que les Beats Studio Buds sont certifiés IPX4 pour leur étanchéité. Concrètement, cela signifie que vous ne risquez rien à les porter sous la pluie ou en courant, puisqu’ils sont étanches aux éclaboussures.

Du fait de leur légèreté — 5 grammes par écouteur — et de leur compacité, les Studio Buds restent par ailleurs bien en place. Ils sont donc plutôt agréables, même dans une utilisation sportive et ne bougeront pas durant vos séances de running.

Le boîtier des Beats Studio Buds

Pour le boîtier des écouteurs, Beats semble s’être inspiré du côté de Huawei. Il faut dire que loin de l’aspect rectangulaire des écouteurs d’Apple, les Studio Buds sont logés dans un étui de recharge ovale, tout en longueur. Le boîtier est de la même couleur que les écouteurs, en mat, avec un seul « b » apparent en façade. C’est également sur l’avant que l’on va retrouver une LED de notification indiquant l’état de recharge des écouteurs. En bas, Beats a également placé la prise USB-C utilisée pour la recharge filaire.

Pour ouvrir le boîtier, nul besoin de bouton, un simple coup de pouce suffit. Notons néanmoins que l’aimant maintenant le couvercle en place est plutôt puissant et qu’il sera plus aisé d’ouvrir le boîtier à deux mains. La charnière, si elle n’est pas particulièrement large, paraît cependant plutôt solide, sans trop de jeu qui laisserait craindre une sensibilité à force d’ouvrir et de fermer le boîtier.

Une fois l’étui ouvert, on va bien évidemment retrouver les écouteurs, mais aussi un petit bouton, servant à la connexion Bluetooth. Un appui long va ainsi permettre de rendre les écouteurs détectables par votre smartphone, votre PC ou votre tablette.

Beats Studio Buds Usage et application

Les écouteurs de Beats sont particulièrement simples à appairer à un smartphone, et ce quel que soit le téléphone en question. C’est bien simple, on n’a jamais vu d’écouteurs sans fil proposer une telle simplicité de connexion, et pour cause : les écouteurs sont dotés d’une puce Apple — filiale oblige — et sont compatibles avec le protocole Google Fast Pair.

Concrètement, la puce d’Apple va permettre aux iPhone, iPad et Mac d’afficher une petite invitation de connexion lorsque vous ouvrez le boîtier des Beats Studio Buds pour la première fois. La compatibilité avec Google Fast Pair va faire de même pour les smartphones et tablettes Android récents. Finalement, seule manque à l’appel la fonction Quick Pair de Windows 10.

Si jamais vous vous êtes déjà connecté à un smartphone par le passé, il reste cependant très simple d’appairer les écouteurs à un autre appareil. Pour ce faire, une fois le boîtier ouvert, vous n’avez qu’à appuyer plusieurs secondes sur le bouton présent entre les deux écouteurs pour les rendre détectables en Bluetooth.

Les boutons de contrôle

Comme on l’indiquait un peu plus haut, les écouteurs Studio Buds de Beats sont équipés de boutons physiques en forme de barre pour les contrôles de la musique. Un choix plutôt appréciable de la part du constructeur américain puisque l’alternative, consistant en des surfaces tactiles, est parfois moins maîtrisée par les fabricants. Ici, aucun risque que vous appuyiez sur l’écouteur et que les contrôles ne soient pas bien analysés. Le clic est physique et vous le ressentez donc sous votre doigt.

On va retrouver un bouton physique sur chaque écouteur. De quoi permettre de contrôler la lecture avec une pression, de passer au titre suivant avec deux appuis ou de revenir en arrière avec trois appuis, et ce qu’il s’agisse de l’écouteur gauche ou de l’écouteur droit. Par défaut, l’appui long sur n’importe lequel des deux écouteurs va cette fois permettre de passer du mode réduction de bruit au mode transparent ou au mode passif. Cependant, cet appui long peut être modifié dans les paramètres de l’application Beats.

Celle-ci va ainsi permettre de lancer l’assistant vocal en cas d’appui long sur l’écouteur gauche ou droit, tout en conservant le mode réduction de bruit sur l’autre écouteur si vous le souhaitez. Notons également qu’en cas d’utilisation des Studio Buds avec un iPhone, une simple commande vocale « Dis Siri » permettra également de lancer l’assistant d’Apple sans besoin d’appuyer sur le bouton.

Malheureusement, les boutons physiques ne permettent pas de régler le volume depuis les écouteurs. Un parti pris que l’on retrouve chez nombre d’écouteurs concurrents, mais on aurait aimé au moins la possibilité de paramétrer ce volume sonore au sein de l’application Beats. Ce n’est pas le cas, dommage.

L’application Beats

On en parlait à l’instant, pour contrôler pleinement les écouteurs, on peut passer par l’application Beats sur Android. Celle-ci va vous permettre de vérifier finement l’état de charge des écouteurs et du boîtier, mais également de passer d’un mode de réduction de bruit à l’autre. C’est également au sein de l’application Beats que vous pourrez renommer les Studio Buds ou les mettre à jour. Enfin, l’application va vous permettre de modifier les contrôles des boutons, comme on vient de le voir.

On n’a finalement ici que des fonctionnalités assez sommaires, sans parler du rappel des différents contrôles des écouteurs. Nulle trace par exemple d’un égaliseur qui aurait pourtant été le bienvenu. Ici, Beats veut proposer uniquement les fonctions essentielles, quitte à passer à côté de certaines fonctions pourtant bien pratiques. Sans aller jusqu’à ce que propose l’application compagnon de Sony, on aurait aimé un peu plus de réglages.

Enfin, produit Apple oblige, nul besoin de télécharger l’application pour profiter des écouteurs sur iOS, ceux-ci étant pleinement pris en charge par l’OS d’Apple.

La connexion Bluetooth

Du côté de la connexion Bluetooth, les Beats Studio Buds sont compatibles avec le Bluetooth classe 1, soit une puissance de 100 mW et, surtout, une portée de 100 m. Beats ne précise cependant pas s’il s’agit de Bluetooth 5.2 ou d’une autre version.

Les écouteurs ne sont malheureusement pas compatibles avec le Bluetooth multipoint. Impossible donc de les connecter simultanément avec plusieurs appareils sources en même temps pour profiter de votre musique sur un PC portable et prendre à la volée un appel reçu sur votre téléphone par exemple.

On pourra cependant noter une excellente stabilité de la connexion Bluetooth, y compris dans des conditions difficiles telles que le smartphone rangé dans une poche avant de jean avec une main qui vient le recouvrir. Je n’ai eu à déplorer, pendant ma semaine de test, que de très rares microcoupures, jamais gênantes.

Mieux encore, vous pouvez parfaitement utiliser un seul écouteur avec le second rangé dans son boîtier de recharge. Dans ce type de cas, l’écouteur resté posé à votre oreille va recevoir et restituer les deux canaux stéréo, gauche et droite, en mono. Vous ne perdrez donc rien de la piste sonore. De même, les Studio Buds n’utilisent pas un système d’écouteur primaire et d’écouteur secondaire, mais vont chacun recevoir le canal qui leur est destiné, en parallèle.

Beats Studio Buds Réduction de bruit

Qui dit produit estampillé « Studio » chez Beats dit nécessairement réduction de bruit. Il faut dire que c’est la signature du constructeur depuis ses tout premiers casques, en 2008. Néanmoins, à l’époque, il n’était pas possible d’éteindre cette réduction de bruit, Beats ne permettant que d’utiliser ses casques en mode actif, même lorsqu’ils n’étaient que filaires. Heureusement, depuis le rachat par Apple, plus de souplesse est permise, même si Beats propose toujours de la réduction de bruit.

D’après le constructeur, les Beats Studio Buds sont capables d’analyser les bruits ambiants jusqu’à 48 000 fois par seconde à l’aide des microphones présents à l’extérieur des écouteurs. Ici, Beats ne propose pas de mode pour affiner la réduction de bruit en fonction de l’environnement, mais propose simplement trois modes : réduction de bruit, transparence et désactivé.

La réduction de bruit proposée par les Studio Buds n’est pas pour autant la meilleure du marché, loin de là. Les écouteurs parviennent à atténuer les sons les plus constants, comme le passage d’un aspirateur ou les vrombissements de la circulation au loin, mais ne vont pas pour autant filtrer complètement les bruits de moteur d’une voiture passant à côté de vous. Il en va de même pour les voix ou les sons plus ponctuels — comme le tapotement sur un clavier — le volume sonore sera légèrement réduit avec la réduction de bruit des Studio Buds, mais les bruits resteront largement perfectibles.

On est donc loin de la qualité de réduction de bruit d’écouteurs plus haut de gamme comme les Bose QC Earbuds, les AirPods Pro ou les Sony WF-10000XM4, mais les Beats Studio Buds arrivent à un niveau proche de ce que peuvent proposer des écouteurs de milieu de gamme comme les Huawei FreeBuds 4i.

Le mode transparence

Comme souvent, Beats profite de l’intégration de la réduction de bruit active pour proposer également un mode transparence. Et cette fois, l’expérience d’Apple prend tout son sens. Pour rappel, cette fonction va utiliser les micros extérieurs pour restituer les bruits ambiants dans les écouteurs, réduisant ainsi l’isolation passive des coussinets.

On a ici un mode transparent qui ne manque pas de naturel. Alors certes, le timbre sera légèrement altéré avec des sons un peu plus sourds, mais l’effet est bel et bien là et vous n’aurez nullement l’impression que les sons que vous entendez viennent de transducteurs et qu’il y a un filtre entre eux et votre tympan.

Beats Studio Buds Audio

Les écouteurs de Beats sont équipés de transducteurs de 8,2 mm de diamètre. De quoi proposer, selon le constructeur, un « système acoustique personnalisé offrant un son puissant et équilibré ». Néanmoins, pour la transmission audio par Bluetooth, les écouteurs ne profitent que des codecs audio AAC et SBC. Impossible donc de profiter des codecs aptX ou LDAC sur ces écouteurs.

Pour tester la qualité audio des Beats Studio Buds, je les ai connectés à un Oppo Find X2 Pro en utilisant le codec AAC. Pour la qualité des fichiers audio, je suis passé par Spotify en qualité « très élevée », c’est-à-dire de l’ogg vorbis à 320 kbps.

Si Beats a longtemps été critiqué pour la qualité audio de ses casques, enceintes et écouteurs, la marque s’est cependant grandement améliorée ces dernières années. On pouvait autrefois parler de son basseux, sans grande qualité, ce n’est plus le cas sur ces Studio Buds. Les écouteurs de Beats proposent un son avec des basses généreuses, bien mises en avant, mais bien définies aussi. C’est particulièrement audible sur Bad Guy de Billie Eilish où la basse en arrière-plan se fait bien entendre sans être brouillonne.

Les médiums, et notamment les voix, sont également bien présents sur les Studio Buds. Le son proposé permet vraiment de percevoir les détails dans la voix des artistes, comme sur Come Away With Me de Norah Jones. On a finalement ici une signature sonore assez classique pour des écouteurs en 2021, avec des graves et des bas médiums bien mis en avant et des aigus légèrement en retrait. Ça ne signifie pas pour autant que les hautes fréquences sont complètement oubliées. Les hautes notes de piano sur le titre de la chanteuse de jazz restent bien perceptibles, parfois même un peu trop. Néanmoins, cette signature a l’avantage d’être plutôt reposante, punchy, et de ne pas trop fatiguer l’oreille.

Notons également une bonne restitution sonore sur ces Studio Buds qui parviennent à proposer un son assez fidèle et surtout plutôt détaillé.

Fait assez rare sur des écouteurs à ce segment de prix, les Beats Studio Buds proposent également une très bonne gestion de la dynamique. En d’autres termes, ils ne proposent pas un son trop compressé et parviennent bien à faire la différence entre des notes censées être jouées à faible volume et d’autres, plus puissantes, sans tout mettre sur le même volume sonore. C’est particulièrement audible sur la Cinquième Symphonie de Beethoven, dès le premier mouvement.

La spatialisation est convenable, y compris avec des fichiers stéréo — sans parler d’audio spatial –, même si on aurait pu espérer une scène sonore plus large pour mieux profiter de la spatialisation.

Beats Studio Buds Micro

Pour capturer la voix, notamment pour les appels vocaux, les Beats Studio Buds sont équipés de deux micros beamforming à filtrage spatial. Concrètement, ils sont donc capables de se concentrer sur votre voix et de réduire les bruits environnants.

À l’usage en revanche, ce n’est pas ça du tout. En extérieur avec du vent et des bruits de circulation, les Studio Buds s’avèrent incapables de capturer fidèlement ma voix, tant et si bien que mon interlocuteur n’a compris qu’environ 50 % de ce que je pouvais lui dire. En cas de bruits plus forts, comme le vent ou le passage d’une moto par exemple, le traitement du signal sonore rendait ma voix incompréhensible, et ce malgré la fonction de réduction du vent des micros.

En intérieur, dans un environnement calme, c’est tout de suite bien mieux. Ma voix paraissait toujours lointaine pour la personne au bout du fil, mais les micros n’étaient pas gênés par la pollution sonore et, cette fois, la personne au bout du fil a pu bien comprendre tout ce que je lui racontais, même si la qualité sonore restait médiocre.

Beats Studio Buds Autonomie

D’après les données communiquées par Beats, les Studio Buds peuvent fonctionner pendant huit heures sans réduction de bruit active et jusqu’à cinq heures avec l’activation de cette fonctionnalité. Le boîtier quant à lui permet de recharger les écouteurs deux fois de plus, pour un total de 15 à 24 heures d’autonomie.

De mon côté, en lançant l’écoute avec un volume à 80 % et une connexion Bluetooth en SBC avec la réduction de bruit activé, j’ai pu utiliser les écouteurs pendant 5 h 31 avant qu’ils ne tombent à court de batterie. C’est une autonomie pour le moins correcte, même si certains modèles concurrents permettent désormais d’atteindre les 7 ou 8 heures d’autonomie avec réduction de bruit.

Pour la recharge des écouteurs dans le boîtier, Beats indique que placer les Studio Buds dans leur étui pendant 5 minutes permet de récupérer 1 heure d’écoute. Au total, une fois les écouteurs placés dans l’étui avec leur batterie épuisée, il aura fallu 42 minutes avant qu’ils ne récupèrent l’intégralité de leur autonomie. Sur la recharge des écouteurs dans le boîtier — ou simplement le fait de les ranger — j’ai cependant eu à plusieurs occasions un problème avec les connecteurs. Si les écouteurs ne sont pas particulièrement bien en place, ils vont biper et rester connectés au smartphone. C’est particulièrement frustrant et il m’aura fallu à plusieurs reprises les enlever puis les remettre pour corriger le souci.

Enfin, concernant la recharge du boîtier en lui-même, Beats fournit un câble USB-C vers USB-C, mais pas d’adaptateur secteur. Dommage, il vous faudra donc utiliser le chargeur de votre smartphone — s’il est doté d’une prise USB-C — ou, plus probablement, le câble USB fourni avec votre téléphone. La charge sans fil n’est malheureusement pas prise en compte par le boîtier des Studio Buds.

Beats Studio Buds Prix et date de sortie

Les Beats Studio Buds sont d’ores et déjà disponibles avec trois coloris au choix : noir, rouge ou blanc. Les écouteurs sont proposés au prix de 149,95 euros.