Beats Studio Buds : la marque lance ses premiers écouteurs à réduction de bruit

Beats a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil. Deuxièmes du genre chez la marque, il s'agit cependant des premiers à proposer une réduction de bruit active.

C’était un secret de polichinelle, mais Beats vient de présenter officiellement, ce lundi, ses premiers écouteurs à réduction de bruit active, les Beats Studio Buds. Il s’agit par ailleurs des seconds écouteurs sans fil de la marque, après les Beats Powerbeats Pro.

C’est peu dire que les écouteurs étaient attendus, surtout après plusieurs mois où les rumeurs semblaient indiquer une fermeture de la marque Beats par Apple, qui l’a rachetée en 2014. Néanmoins, depuis quelques mois, plusieurs fuites faisaient état de nouveaux écouteurs pour le spécialiste audio.

Chez la firme américaine, la gamme « Studio » est liée à la réduction de bruit active. Il faut dire que Beats est un précurseur de cette fonctionnalité, les premiers casques de la marque en étant déjà équipés — sans possibilité de la désactiver. Logiquement, les Beats Studio Buds reprennent donc cette fonction emblématique de la gamme. Ils profitent également d’un mode transparence, de la réduction de bruit active qui va analyser les sons ambiants jusqu’à 48 000 fois par seconde et permettre également la suppression du bruit du vent.

Des écouteurs intra-auriculaires

Du côté du format, les Beats Studio Buds se contrôlent à l’aide de boutons multifonctions « b » présents sur chaque oreillette. Il s’agit d’écouteurs intra-auriculaires — fournis avec trois paires d’embouts en silicone — mais avec des évents pour éviter l’effet bouchon. Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IPX4 et sont donc étanches à la transpiration, aux éclaboussures ou à la pluie.

Concernant les performances audio, les Beats Studio Buds sont équipés de transducteurs de 8,2 mm de diamètre avec un diaphragme à deux couches. Selon Beats, cela permettrait notamment une excellente stéréo et une spatialisation exemplaire. Les écouteurs sont également compatibles avec la technologie Dolby Atmos présente sur Apple Music… à condition de profiter d’un appareil Apple. Beats ne précise pas quels sont les codecs Bluetooth compatibles, mais on imagine mal la filiale d’Apple aller au-delà du SBC et de l’AAC, les seuls pris en charge par iOS.

Enfin, au niveau de l’autonomie, Beats revendique jusqu’à huit heures d’écoute sans réduction de bruit et jusqu’à cinq heures avec la fonction activée. Le boîtier de recharge permet quant à lui de profiter de 24 ou de 15 heures d’autonomie selon le mode activé.

Les Beats Studio Buds seront lancés dans le courant de l’été. Trois coloris seront disponibles : noir, blanc ou rouge. Côté prix, les écouteurs sont annoncés à 149,95 euros.