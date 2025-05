Beats Fit Pro : ces écouteurs pour sportifs deviennent plus recommandables après de 36 % de remise

Les écouteurs sans fil Beats Fit Pro ne sont pas parfaits, malgré leur bonne autonomie et leur confort. Et, lorsqu’ils sont en promotion, on les recommande bien plus facilement. Justement, sur Amazon, on peut actuellement les trouver à 159 euros au lieu de 249 euros.

Les Beats Fit Pro // Source : Frandroid

Avec ses Fit Pro, Beats a voulu proposer une version sportive de ses Studio Buds. Ils ont beaux avoir Ă©tĂ© notĂ©s 5/10, ils ont quelques qualitĂ©s qui en font de bons compagnons pour les sportifs. Avec leur prix Ă©levĂ©, il Ă©tait difficile de recommander les Beats Fit Pro Ă leur sortie… Mais aujourd’hui, avec 36 % de rĂ©duction, ils deviennent tout de mĂŞme plus intĂ©ressants.

Les avantages des Beats Fit Pro

Des Ă©couteurs confortables

Un mode transparence efficace

Une bonne autonomie

De base à 249,95 euros, les écouteurs sans fil Beats Fit Pro sont actuellement remisés à 159,99 euros sur Amazon. La promo est également valable sur les coloris blanc, vert cendré et violet pop.

Des Ă©couteurs sportifs confortables

Avec les Beats Fit Pro on a quasiment affaire à des Beats Studio Buds avec un simple prolongement du bouton pour faire office d’ailette de maintien. Leur format est plutôt classique et assez compact, avec des embouts intra-auriculaires en silicone qui viennent s’introduire dans le conduit auditif et sans tige.

D’ailleurs, la marque fournit trois paires d’embouts pour assurer la meilleure adaptation possible des Ă©couteurs Ă vos oreilles. Une fois portĂ©, ils sont assez confortables pendant une heure avant qu’une petite gĂŞne ne se fasse sentir. Pour des Ă©couteurs dĂ©diĂ©s pour leur sport, ils sont certifiĂ©s qu’IPX4, c’est-Ă -dire qu’ils sont protĂ©gĂ©s contre les Ă©claboussures, mais pas contre l’immersion, mĂŞme Ă faible profondeur. Dommage…

Quant au boĂ®tier qui accueil les Ă©couteurs, il est plutĂ´t volumineux, mais peut se ranger dans une large poche de jean ou un sac Ă main. Il offre jusqu’Ă trois charges complètes, alors que les Ă©couteurs peuvent rĂ©cupĂ©rer 67 % de batterie de 20 minutes.

Une partie audio en deçà des attentes

Les Beats Fit Pro sont capables de réduire les bruits ambiants grâce à la réduction de bruit active proposée. Toutefois, lors de notre test, elle peine à se faire sentir, les microphones ont du mal à éliminer convenablement les bruits alentour. On a surtout l’impression d’avoir affaire à une simple isolation passive et non pas à une suppression complète. Le mode transparent quant à lui est bien plus efficace pour mettre l’accent sur les bruits extérieurs. C’est important, notamment pour des écouteurs de sport, afin d’être attentif à ce qui se passe, comme entendre les voitures lorsqu’on est en pleine course.

Côté audio, on a ici un son relativement équilibré, où les médiums et notamment les voix sont mises en avant. Mais on regrette un son qui manque d’ampleur et de graves avec un accent trop prononcé sur les médiums. Enfin, les Fit Pro ne sont compatibles qu’avec les codecs AAC et SBC.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, voici notre test complet sur les Ă©couteurs Beats Fit Pro.

