Après quatre ans d’attente, 8BitDo relance sa série Pro avec un modèle bien pensé.

8BitDo, vous connaissez cette entreprise ? Vous devriez. 8BitDo vient de sortir l’artillerie lourde avec sa nouvelle manette Pro 3, et cette fois, le constructeur a eu une idée de génie : des boutons ABXY magnétiques qu’on peut réorganiser à volonté.

Fini les prises de tête entre la disposition Xbox et Nintendo, vous pouvez désormais adapter votre manette selon vos envies. Et ce n’est pas le seul atout de cette Pro 3 qui arrive quatre ans après la Pro 2 avec des améliorations bien pensées.

Des boutons magnétiques qui changent tout

La grande nouveauté de la Pro 3, c’est cette fonction de boutons interchangeables que personne n’avait encore osé implémenter. 8BitDo fournit un petit outil pour retirer les boutons magnétiques ABXY, et vous pouvez ensuite les réorganiser comme bon vous semble.

Par défaut, la manette utilise la disposition Xbox (Y en haut, A en bas), mais vous pouvez inverser A/B et X/Y pour vous adapter aux habitudes Nintendo.

Cette fonction résout un problème récurrent pour les joueurs multi-plateformes. Avec les manettes Ultimate 2, il fallait choisir entre le modèle 2,4 GHz (disposition Xbox) et le modèle Bluetooth (disposition Nintendo). Là, une seule manette fait tout ! Vous pouvez même combiner cette fonction avec le remapping logiciel pour utiliser la disposition Xbox sur Switch si ça vous chante.

La Pro 3 conserve le design symétrique de la PlayStation avec ses joysticks côte à côte, mais intègre maintenant la technologie TMR (magnétorésistance tunnel). Cette technologie, déjà présente sur l’Ultimate 2, promet une précision supérieure, une consommation réduite et une durabilité plus importante par rapport aux capteurs à effet Hall des générations précédentes.

Une station de charge et des fonctionnalités pro

8BitDo a revu sa copie niveau tarif : la Pro 3 passe à 69,99 dollars contre 49,99 dollars pour la Pro 2 il y a quatre ans. Cette hausse s’explique par l’ajout d’une station de charge assortie (une première pour la série Pro) et d’une batterie 1 000 mAh non amovible qui promet jusqu’à 20 heures d’autonomie.

La station fait d’une pierre deux coups : elle recharge la manette et abrite le dongle USB-C 2,4 GHz. Pratique pour ne pas perdre ce petit accessoire ! En cas de batterie à plat, vous pouvez toujours jouer en filaire USB tout en rechargeant la manette.

Côté connectivité, la Pro 3 joue dans la cour des grandes avec la prise en charge de Windows, Android, des deux consoles Switch (avec réveil), SteamOS (vous pouvez secouer la manette pour réveiller le Steam Deck OLED) et du matériel Apple. Trois modes de connexion disponibles : Bluetooth, USB ou sans fil 2,4 GHz.

Avec le logiciel Ultimate V2 de 8BitDo, vous pourrez reconfigurer la disposition des boutons, ajuster la sensibilité des joysticks et des gâchettes, créer des zones mortes, modifier l’intensité des vibrations et sauvegarder jusqu’à trois profils personnalisés directement sur la manette.

Des améliorations techniques bien senties

La Pro 3 reprend les boutons arrière de la Pro 2 et ajoute un ensemble de boutons latéraux plus petits. Les gâchettes utilisent des capteurs à effet Hall, avec des commutateurs permettant de choisir entre une course longue (parfait pour les jeux de course) ou courte (idéal pour les FPS où chaque milliseconde compte).

Le pavé directionnel bénéficie d’un retour tactile amélioré, avec un détail amusant : l’édition G Classic présente des stries en relief (trois dans chaque direction) tandis que les modèles violet et gris arborent les flèches directionnelles classiques.

8BitDo a aussi pensé aux nostalgiques avec des capuchons de joystick à boule de style arcade. Leur ergonomie reste discutable, mais ils apportent une touche rétro indéniable. Chaque coloris a ses propres capuchons assortis : rouge pour le gris NES/SNES, jaune pour le violet GameCube.

Trois coloris qui font dans la nostalgie

La Pro 3 se décline en trois couleurs qui rendent hommage aux consoles cultes : gris (PlayStation), G classique (Game Boy) et violet (GameCube). Chaque version est livrée avec sa station de charge assortie et ses capuchons arcade colorés.

Disponible en précommande dès maintenant, la Pro 3 sortira officiellement le 12 août.