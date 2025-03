Déjà abordable, la manette Bluetooth 8BitDo Ultimate 2C est à -26% pour jouer sur Switch

8BitDo est un constructeur qui s’est fait connaitre avec des périphériques rétro et qui propose aujourd’hui des produits plus modernes, comme cette manette Bluetooth Ultimate 2C accessible à 22,19 euros chez AliExpress.

8BitDo Ultimate 2C

Après avoir séduit les rétrogamers, 8BitDo se lance à l’assaut d’un marché plus moderne en proposant des manettes comme la 8BitDo Ultimate 2C. Elle reprend peu ou prou le look d’une manette Xbox, avec les sticks asymétriques, par contre l’agencement des boutons A, B, X et Y correspond à celui de la console de Nintendo. Il y a bien sûr quelques petites améliorations avec des boutons supplémentaires, complètement remappables, pour s’adapter aux jeux récents. Une manette proposée normalement à 30 euros et qui bénéficie de 9 euros de réduction sur AliExpress.

Les points forts de la 8BitDo Ultimate 2C

Vous pouvez l’utiliser en Bluetooth ou en filaire

Les boutons L4 et R4

15h d’autonomie avec 2h de charge

La manette Bluetooth 8BitDo Ultimate 2C est accessible chez AliExpress pour 20,19 euros au lieu de 29,99 euros, et la livraison est gratuite. Par contre, ce prix ne s’applique que sur le coloris bleu, les autres sont un peu plus cher.

Une manette polyvalente et innovante

Le BON moment pour acheter le PS VR2 Le prix du PlayStation VR2, le casque de réalité virtuelle 100 % confort de la PlayStation 5, est au plus bas. Replongez dans Gran Turismo 7, Horizon, Resident Evil Village ou No Man’s Sky dans des conditions inédites !

L’8BitDo Ultimate 2C Bluetooth est une manette qui fonctionne principalement sur Nintendo Switch, aussi bien en sans-fil ou en filaire. Son gyroscope fait qu’elle s’intègre parfaitement avec la Switch, elle propose les vibrations, classiques, et la fonction turbo va régaler les amateurs de jeux rétro. L’ergonomie a été soignée avec des gâchettes supplémentaires (R4 et L4) et une croix directionnelle optimisée. Vous pouvez personnaliser les touches pour les adapter à votre style de jeu ou aux titres pratiqués.

Les joysticks à effet Hall constituent l’une des principales avancées de cette manette. Contrairement aux modèles classiques, ces capteurs détectent les mouvements via un champ magnétique, ce qui supprime l’usure mécanique et élimine les problèmes de drift rencontrés sur d’autres manettes. Avec un design compact, puisqu’elle fait 147 x 103 x 61,4 mm et un poids de 225 g, elle reste confortable même si vous jouez longtemps.

Une autonomie qui aurait gagné à être plus généreuse

Avec une batterie lithium-ion de 480 mAh, l’Ultimate 2C propose une autonomie d’environ 15 heures, ce qui reste correct, mais en deçà des modèles concurrents offrant parfois plus de 30 heures. Heureusement, une recharge complète en 2 heures permet de revenir au max. Surtout qu’il est possible de l’utiliser en filaire, si besoin. Notez que l’intégration d’un grip amélioré assure une meilleure tenue en main.

C’est vraiment une manette qui se positionne comme une alternative accessible aux modèles premium, notamment la manette Pro de Nintendo qui est vendue à plus de 50 euros. Seule l’absence de fonctionnalités plus poussées comme une connexion NFC ou une batterie plus endurante peut freiner l’achat.

Sachez qu’il existe d’autres alternatives pour jouer sur Switch et vous pouvez retrouver les meilleures juste ici.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.