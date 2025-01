La manette Nacon Revolution 5 Pro pour jouer façon Xbox sur PS5 est soldée à -25 %

La Nacon Revolution 5 Pro est une manette premium certifiée par Sony qui offre de grandes possibilités de personnalisation et une ergonomie prisée par les gamers pro, que vous retrouvez à 164,99 euros chez Carrefour.

Si la manette DualSense est le périphérique de jeu officiel de la PS5, des marques comme Nacon ont développé leur propre version du contrôleur. Et dans le cas de la Revolution 5 Pro, les changements sont majeurs. Emplacement des joysticks, gâchettes supplémentaires, personnalisation des boutons, du poids, etc. Une technologie qui a un coût, mais grâce aux Soldes chez Carrefour, vous pouvez commander la manette avec 55 euros de remise.

Les points forts de la Nacon Revolution 5 Pro

La technologie Hall Effect magnétique qui évite le joystick drift

4 profils inclus par plateforme, 3 poids à ajouter, 3 tailles de joystick, etc.

Amplitude des gâchettes personnalisable avec le Trigger Block

La manette Nacon Revolution 5 Pro est un produit qui est d’habitude vendu 219,99 euros chez Carrefour. Grâce aux Soldes, vous pouvez la commander pour 164,99 euros.

La manette ultime du gamer passionné

Si vous jouez à la PlayStation 5 (ou 4, la Nacon Revolution 5 Pro est compatible avec cette génération), vous connaissez un peu le style de la DualSense. Elle se distingue de sa concurrente, la manette Xbox, notamment par des joysticks symétriques. La Nacon a fait le choix d’épouser le style asymétrique de la Xbox, pour une meilleure prise en main, en plaçant le D-Pad à côté du joystick droit, sous le joystick gauche.

D’ailleurs, pour s’adapter à votre main, vous pouvez choisir parmi 3 tailles de bouton de joystick, qui sont livrés avec. Tout comme vous pouvez décider d’ajouter des poids dans la manette pour la rendre plus lourde. Ce côté design modulaire est vraiment pratique et peut se changer à la volée en fonction des titres joués. D’ailleurs, vous avez 4 profils par machine (PS5, PS4 et PC) et vous passez de l’un à l’autre via des boutons à l’arrière.

Plus de boutons, plus de possibilités

En plus de ça, vous disposez de gâchettes supplémentaires à l’arrière, dont vous pouvez personnaliser l’action. Ça sert à se créer des raccourcis pour déclencher une action plus rapidement, par exemple en s’en servant pour simuler l’appui sur deux touches simultanément. Dans les jeux de combat, ça peut faire la différence. Les options de personnalisation vont assez loin, puisque vous pouvez utiliser le Trigger Blocker pour moduler la distance de course des gâchettes.

La manette est connectée à la console en sans-fil et vous pouvez utiliser la double connexion pour alterner entre le son de la console et celui de votre casque ou vos écouteurs Bluetooth. Vous pouvez personnaliser la manette sur environ 60 points, ce qui la rend beaucoup plus flexible que la DualSense. Ce qui a un petit impact sur l’autonomie de la manette, puisque vous en avez pour approximativement 10h, là où la DualSense promet le double, même si c’est rarement atteint.

Si jamais vous cherchez une manette pour votre PS5 ou votre PS4, nous avons quelques modèles à vous proposer dans notre guide d’achat dédié.

