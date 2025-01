Anbernic RG35XX : la dernière version de la console portable rétro façon Game Boy d’origine est soldée à moins de 50 €

Les consoles Anbernic connaissent un beau petit succès d’estime et pour cause : elles permettent d’émuler toutes les consoles rétro, de la NES à la Dreamcast pour ce modèle RG35XX 2024 qui nous concerne ici, et qui est affiché à 49,87 euros chez Geekbuying.

Avec la miniaturisation des composants et la montée en puissance de ces derniers, on se retrouve avec des consoles comme l’Anbernic RG35XX version 2024. Une plateforme gaming qui ressemble à un GameBoy boosté aux stéroïdes, un écran couleur, des gâchettes en plus et une puissance telle qu’elle peut faire tourner quelques jeux Dreamcast, là où la version précédente s’arrêtait à la PlayStation première du nom. Une opportunité à saisir à moins de 50 euros pendant les Soldes d’hiver 2025.

Les points forts de l’Anbernic RG35XX

Son écran IPS couleur 480P de 3,5 pouces

Elle supporte plus de 30 émulateurs, y compris la PSP, la Dreamcast, la GBA, les jeux d’arcade, la NES, etc.

Une autonomie entre 6h et 7h pour replonger dans les années 80 et 90

Sur le site de Geekbuying, l’Anbernic RG35XX est affichée à 64,63 euros, sauf pendant ces Soldes bienvenues où vous pouvez la commander pour 49,87 euros dans sa version violette avec 32 Go de mémoire de base et livrée sans jeux (vous verrez pourquoi après).

Quasiment deux décennies de gaming dans votre poche

Avec une Anbernic RG35XX, vous avez, en théorie, de quoi jouer à des jeux vidéo sortis dans les jeux 80, 90 et même du début des années 2000. Tout ça dans une machine qui mesure 11,7 x 8,1 x 2 cm pour à peine 165 g. On dit en théorie parce qu’il est légalement interdit de jouer à des jeux émulés, sauf si vous possédez les cartouches originales ou les disques pour les consoles les moins anciennes.

C’est pour ça qu’on vous propose la console sans jeux, parce qu’il s’agit de la version légale de l’Anbernic RG35XX. Avec 32 Go de mémoire, vous avez de quoi stocker plusieurs dizaines de jeux : les ROMs de jeux NES pèsent à peine quelques kilo-octets et un disque PS1 fait environ 500 Mo. Surtout, vous pouvez ajouter une carte microSD pour encore plus d’espace et donc plus de jeux. Vous bénéficiez en plus de tout le confort moderne, avec des notamment des gâchettes supplémentaires à l’arrière. Il manque juste des joysticks, mais si vous jouez à de vieux jeux, vous n’en avez pas besoin.

Un GameBoy avancé pour des sensations d’époque

Le look de la console reprend donc celui du Game Boy, avec bien sûr des améliorations dignes de 2025. Vous avez donc un écran couleur de 3,5″ qui affiche 640 x 480 pixels, dont vous pouvez modifier la luminosité pour jouer aussi bien de jour comme de nuit. En plus, vous bénéficiez de la puce H700 et de 1 Go de RAM LPDDR4, ce qui est beaucoup plus que ce que le plus puissant des jeux compatible avec cette console a besoin.

Modernité oblige, la console propose du Bluetooth et du Wi-Fi pour relier des écouteurs ou un casque. Certains jeux modifiés peuvent même être joués en multi via Internet, ce qui relance l’intérêt de vieilles licences en ligne. Et surtout : fini les 4 piles AA à changer toutes les 2h, ici vous avez une batterie de 2 600 mAh avec une autonomie qui va entre 6h et 7h en fonction de la luminosité, des vibrations, du WiFi, etc. C’est bidouillable à volonté, donc vous pouvez mettre l’OS compatible de votre choix, installer un lecteur média style Kodi pour en faire un centre multimédia portable. Bref, les possibilités sont grandes !

Si jamais le domaine des consoles rétrogaming vous intéresse, nous consacrons un guide entier à différents modèles pour vous aider à trouver celle qui vous correspond.

