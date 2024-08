Le format Game Boy continue de cartonner en 2024

Vous pensiez que le Game Boy était resté dans les années 90 ? Détrompez-vous ! Ce format est disponible partout, et le dernier en date est le Ayaneo Pocket DMG.

La bonne vieille Game Boy ! Qui n’a pas de souvenirs de Tetris ou Pokémon sur cette console portable ? Ayaneo s’apprête à sortir une nouvelle console basée sur le format Game Boy, son Pocket DMG. Mais attention, ce n’est pas qu’un simple hommage : c’est une véritable bête de course déguisée en console rétro.

Même forme, même disposition des boutons… Mais dès que vous l’allumez, tout change ! Un écran OLED de 3,92 pouces vous en met plein la vue avec ses 1 240 x 1 080 pixels.

Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg technologique. Sous le capot, ça turbine sévère avec un processeur Qualcomm Snapdragon G3x Gen2. Et avec ses 16 Go de RAM dans sa version la plus musclée, autant dire que ça va envoyer du lourd !

Android aux commandes : une arme à double tranchant ?

Parlons un peu du système d’exploitation. Ayaneo a fait le choix d’Android, mais dans une version personnalisée. C’est malin : ça ouvre la porte à une kyrielle d’émulateurs pour faire tourner vos vieux jeux préférés, mais aussi aux derniers hits du Play Store. Sans oublier le cloud gaming, évidemment.

Mais attention, qui dit Android dit aussi potentielles complications. Les puristes du rétro-gaming pourraient grimacer devant cette intrusion du monde mobile dans leur sanctuaire nostalgique. Et puis, soyons honnêtes : naviguer dans les menus d’Android avec des boutons physiques, ça ne va pas forcément être marrant.

Côté design, Ayaneo a joué la carte de la surenchère. Exit le minimalisme du Game Boy original : ici, on a droit à un véritable festival de boutons. Quatre boutons d’action, deux gâchettes, un stick analogique…

D’un autre côté, cette pléthore de contrôles permet d’adapter la console à un maximum de jeux. Vous pourrez aussi bien faire tourner des classiques NES que des jeux PS1 ou même des titres Android récents. C’est un peu comme avoir toute l’histoire du jeu vidéo au creux de la main.

Le prix de la nostalgie

Maintenant, parlons de l’argent. Avec un prix oscillant entre 315 et 550 euros selon les versions, l’Ayaneo Pocket DMG ne joue clairement pas dans la même cour que son ancêtre.

Mais posons-nous la question : ce prix est-il justifié ? Certes, on a affaire à une machine puissante, polyvalente et nostalgique. Mais dans un monde où les smartphones sont déjà capables de faire tourner des émulateurs, est-ce qu’on n’est pas en train de payer cher pour le plaisir de tenir un faux Game Boy dans nos mains ?