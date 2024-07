Miyoo Mini+ : la console portable retro abordable revient en promotion pour les soldes

Vous n'avez pas les moyens de vous procurer un SteamDeck ou un Rog Ally principalement pour jouer à des jeux rétro dans de bonnes conditions ? Le marché des consoles portables explose en ce moment et voilà que la Miyoo Mini+ devient encore plus abordable pendant les soldes avec cette promo chez AliExpress : seulement 41 euros.

Vous vous souvenez du temps de la Game Boy Pocket ? Cette console portable légendaire de Nintendo qui pouvait aisément se placer dans la poche d’un jean, bien avant le temps des smartphones ? Eh bien, sachez que le marché des « mini » consoles portables est en train de faire une sacrée percée en ce moment, surtout du côté des marques chinoises. Ces machines permettent de jouer à des jeux rétro dans d’excellentes conditions et vous donner une belle vague de nostalgie à pas cher.

La Miyoo Mini +, c’est quoi ?

Une mini console portable au format Game Boy avec un écran IPS de 3,5 pouces

De l’émulation pouvant aller jusqu’à la N64 et la PS1

Une partie OS hautement customisable

Sur AliExpress, il est possible de trouver la Miyoo Mini + au prix de seulement 41 euros grâce au code promo FRGD03. Notez que la console est vendue à 109 euros sur le site officiel.

Une console qui va vous rappeler bons souvenirs

Comment ne pas penser à la célèbre Game Boy lorsque l’on tombe sur le Miyoo Mini + ? Il faut dire qu’elle en reprend le même format allongé, le même emplacement des boutons et presque le même feeling en main. Cependant, en près de 35 ans, il y a eu du changement. La Miyo Mini + est une console pensée pour l’émulation, elle dispose donc de 4 boutons, une croix directionnelle et les boutons Start et Select en façade, ainsi que de 4 gâchettes boutons à l’arrière afin de pouvoir prendre en charge le plus de systèmes émulés possibles.

On a le droit à un écran IPS de 3,5 pouces avec une définition de 640 x 480 pixels. C’est déjà bien plus que la plupart des consoles portables de l’époque et cela permet de jouer d’en d’excellentes conditions, même avec une luminosité basse. D’autant plus que celui-ci est plutôt réactif et a été pensé pour le jeu avec un retard à l’affichage très bas.

L’émulation en mode portable

Point d’Android ici, la console tourne sous un système Linux customisé qui permet une plus grande personnalisation. Il vous sera bien sûr possible de changer d’OS en fonction de vos choix, rien de bien compliqué avec un peu de pratique et quelques tutos sur internet. Quoi qu’il en soit, en sortie de boite, la console est déjà très utilisable et les émulateurs déjà installés permettent d’avoir une bonne base.

La Miyoo Mini + est assez puissante pour faire tourner des jeux d’avant 2000 en prenant en charge des machines comme la PlayStation 1, la Nintendo 64, la NES, la SNES, la Neo Geo, la Game Boy/Color/Advance, la Mega Drive, la Master System, la Game Gear, la Neo Geo Pocket, la Wonderswan… Bref, il y a de quoi faire, mais il va falloir tout de même faire un peu de bidouille pour ajouter ou pour supprimer les jeux que vous souhaitez. Elle est aussi durable puisque point de pile à insérer ici, la console fonctionne avec une batterie de 3 000 mAh et se recharge simplement avec le port USB-C.

