Ayaneo Pocket DMG : la Game Boy du futur est annoncée

Amateurs de gaming portable et de rétro-gaming, réjouissez-vous ! Ayaneo vient de dévoiler sa nouvelle console, le Pocket DMG, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle envoie du lourd.

Ayaneo, le spécialiste des consoles portables, a récemment organisé son événement Remake, et autant vous dire qu’il y avait du beau monde au programme ! Parmi toutes les nouveautés présentées, une console en particulier a retenu notre attention : l’Ayaneo Pocket DMG.

Un Game Boy de 2024

Inspiré du Game Boy original de 1989, ce nouveau Pocket DMG ne se contente pas de copier son illustre prédécesseur et va même encore plus loin.

Tout d’abord, on retrouve la disposition typique des boutons ABXY, un bouton Démarrer et un bouton Sélectionner, des gâchettes dédiées et un D-Pad. Mais ce n’est pas tout ! Le Pocket DMG dispose également d’un écran de 3,92 pouces, OLED de 1 240 x 1 080 pixels.

Malheureusement, Ayaneo n’a pas encore précisé si cet écran OLED était tactile ou non. Mais pas de panique, le Pocket DMG a plus d’un tour dans son sac !

La zone rectangulaire autour du stick analogique est en réalité un pavé tactile. Ainsi, vous pouvez utiliser la surface du pavé tactile comme un second stick analogique dans différents jeux. Plutôt pratique, non ?

Côté puissance, le fabricant chinois reste encore assez mystérieux. On sait toutefois que cette console est alimentée par le même SoC Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 que celui de l’Ayaneo Pocket S. De quoi assurer de bonnes performances, en somme.

Reste encore quelques questions en suspens, comme la date de sortie et le prix de la console. Ayaneo n’a pas non plus indiqué si le Pocket DMG fonctionnait sur Android, même si cela semble probable étant donné la présence d’un capteur d’empreintes digitales et d’un bouton Ayaneo sur le devant de l’appareil.

En tout cas, de notre côté, on attend avec impatience plus d’informations sur cette console qui s’annonce prometteuse.

Pour aller plus loin

