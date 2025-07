Pour le Prime Day, le clavier mécanique 8BitDo façon NES avec ses 2 gros boutons programmables est en promotion

Le Prime Day débarque avec un bon gros coup de nostalgie, le clavier mécanique 8Bitdo Retro est en promotion. Un design qui sent la cartouche NES, des switches hot-swappables, et deux boutons programmables. Habituellement au prix de 99,99, il est aujourd’hui à 84,99 euros chez Amazon.

8Bitdo, on les connaît pour leurs manettes rétro qui transforment n’importe quelle session en madeleine de Proust. Mais aujourd’hui, place à un clavier mécanique pensé pour les joueurs PC qui veulent un setup qui en jette autant qu’il performe. Le 8Bitdo Retro Mechanical Keyboard reprend les codes visuels des consoles 8-bit : plastique gris, touches rouges, lignes épurées. Sauf qu’à l’intérieur, c’est du sérieux : switches remplaçables, connexion triple mode (Bluetooth, 2.4G, USB-C), et deux boutons géants ultra-customisables pour vos raccourcis préférés. Pour le Prime Day, Amazon retire 15 euros sur le clavier rétro 8BitDo.

Les points forts du clavier 8BitDo 8BitDo Retro Mechanical Keyboard

Clavier mécanique hot-swappable avec switches Kailh Box White pour un clic net

Triple connectivité : Bluetooth, dongle 2.4 GHz et USB-C pour s’adapter à toutes vos machines

Deux boutons “Super Programmable” pour enchaîner les macros comme sur un cheat code

Au lieu de 99,99 euros, le 8BitDo Retro Mechanical Keyboard est aujourd’hui disponible en promotion à 84,99 euros sur Amazon.

Design rétro, mais technologie moderne

Impossible de passer à côté de son look. Inspiré de la Famicom/NES, le 8Bitdo Retro Mechanical Keyboard assume son esthétique vintage tout en embarquant une conception solide et une ergonomie moderne. L’assemblage est propre, le châssis rigide malgré sa compacité, et la frappe est précise. Le rétroéclairage blanc est discret, pile dans l’esprit old-school sans transformer votre bureau en boîte de nuit.

Jusqu’à 39 % de remise chez Dell PC portables, écran gaming, accessoires… Les soldes d’été ont commencé chez Dell ! On a même selectionné pour vous l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 : en promotion à 399 euros seulement, avec un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et un écran 120 Hz.

Les deux boutons rouges géants sur le côté, surnommés “Super Buttons”, sont un clin d’œil assumé aux manettes d’époque. Ils permettent de programmer n’importe quelle action : lancer Spotify, muter un micro, ou enchaîner un combo sur Fortnite. Idéal pour gagner en efficacité… ou pour frimer en stream.

Autre point fort, les touches sont en PBT, un plastique épais et résistant qui promet une excellente durée de vie. Pas de lettrage qui s’efface au bout de trois mois, ici tout est gravé au laser et prévu pour durer des années de game.

Une connectique complète pour tout type d’utilisation

Côté connectivité, c’est un sans-faute. Le clavier propose trois modes : un Bluetooth pour une liaison sans fil propre et rapide, un dongle 2.4 GHz ultra-stable, et un port USB-C pour le brancher en filaire quand la batterie flanche. Compatible Windows et Android, il bascule de l’un à l’autre en un clin d’œil grâce à un switch dédié.

Avec sa batterie intégrée, l’autonomie peut atteindre plusieurs jours d’utilisation intensive, voire plus si vous éteignez le rétroéclairage. Et pour la configuration, tout passe par le logiciel maison 8Bitdo Ultimate Software, qui permet de mapper chaque touche et de sauvegarder plusieurs profils selon vos besoins.

En prime, la compatibilité avec l’AZERTY français en ISO est un vrai soulagement pour celles et ceux qui en avaient marre des layouts US importés. Fini les galères pour trouver un “é” ou un “ç” : tout est à sa place, et ça change la vie au quotidien.

Afin de comparer le 8BitDo Retro Mechanical Keyboard avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs claviers gaming du moment.

