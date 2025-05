Ce clavier mécanique divisible va changer votre façon de jouer et de travailler

Après des heures à arpenter les allées du Computex 2025, c’est sur le stand Asus que j’ai trouvé la perle rare. Le clavier ROG Falcata divisible n’est pas juste un gadget de plus, mais une solution intelligente à un problème que connaissent de nombreux joueurs.

Lors de ma visite au Computex 2025 à Taipei, un produit a particulièrement retenu mon attention parmi toutes les nouveautés présentées sur le stand Asus : le ROG Falcata.

C’est un clavier gaming séparable (split keyboard) en deux parties distinctes n’est pas qu’un gadget de plus, mais une véritable réponse à un problème que de nombreux joueurs et travailleurs connaissent bien.

J’avoue avoir été sceptique au premier abord. Encore un périphérique gaming avec des lumières RGB et un prix probablement exorbitant ? Mais après une prise en main de quelques minutes, j’ai dû revoir mon jugement. Le Falcata est l’un de ces produits rares qui transforme réellement l’expérience utilisateur.

L’idée est simple mais brillante : pouvoir adapter la position de chaque moitié du clavier à votre espace et à votre style de jeu. Vous avez un bureau étroit ? Pas de problème, vous pouvez rapprocher les deux blocs. Vous jouez principalement avec la partie gauche du clavier pour vos déplacements ? Éloignez la partie droite pour faire plus de place à votre souris. C’est cette flexibilité qui fait toute la différence.

Une technologie magnétique qui change tout

Ce qui m’a le plus impressionné, ce sont les nouveaux switchs magnétiques ROG HFX V2. Contrairement aux switchs mécaniques traditionnels, ces switchs utilisent des capteurs magnétiques pour détecter la pression (effet Hall), ce qui permet un niveau de personnalisation inédit. J’ai pu tester différentes hauteurs d’activation pendant ma démo, et la différence est flagrante.

Ce niveau de précision n’est pas juste un argument marketing. Sur des jeux comme Valorant ou Counter-Strike, où chaque milliseconde compte, pouvoir régler exactement quand votre touche s’active peut faire la différence entre une victoire et une défaite.

J’ai également été surpris par la sensation tactile. Les switchs magnétiques ont souvent la réputation d’être « mous », mais ceux du Falcata offrent un retour précis et satisfaisant. Et le bruit ? Le son des frappes sur le Falcata s’estompe beaucoup plus rapidement que sur les claviers habituels.

Une révolution à quel prix ?

Asus n’a pas communiqué de prix lors de la présentation, mais ne nous mentons pas : ce type d’équipement s’adresse clairement aux joueurs les plus exigeants et sera probablement positionné en conséquence. D’après mes discussions avec Asus, il faudra probablement compter entre 200 et 300 euros pour le Falcata, ce qui le place dans la fourchette haute du marché des claviers gaming.

Est-ce justifié ? Pour le joueur occasionnel, certainement pas. Mais pour ceux qui passent des heures chaque jour à jouer en compétitif, qui ressentent des douleurs aux poignets après de longues sessions, ou qui cherchent simplement la configuration la plus confortable possible, l’investissement pourrait en valoir la peine.

Le Keychron Q11 : une alternative sérieuse pour les puristes

Si le ROG Falcata d’Asus impressionne par sa technologie, il n’est pas seul sur le créneau des claviers séparables. J’ai également pu voir le Keychron Q11 lors du Computex, et cette alternative mérite qu’on s’y attarde. Contrairement au positionnement gaming d’Asus, Keychron cible davantage les développeurs et les dactylos exigeants avec une approche plus minimaliste mais tout aussi efficace.

Le Q11 se distingue par son boîtier en aluminium CNC massif et sa disposition légèrement incurvée de type « Alice », qui suit naturellement la position des mains. Son PCB hot-swap compatible avec les switchs 3 et 5 broches vous laisse une liberté totale pour customiser votre expérience de frappe. Là où le Falcata mise sur la technologie sans fil et les switchs magnétiques, le Q11 privilégie la solidité, la personnalisation et une approche résolument filaire via USB-C.

Ce qui m’a particulièrement plu sur le Q11, c’est sa compatibilité avec QMK/VIA, qui permet une programmation complète du clavier. Avec un prix oscillant entre 190 et 220 euros selon les options, il se positionne probablement en dessous du Falcata tout en offrant une qualité de fabrication exceptionnelle. Le choix entre les deux dépendra de vos priorités : technologie de pointe et sans fil pour le Falcata, ou construction robuste et personnalisation poussée pour le Q11.