Microsoft dévoile Windows 365 Link, un mini-PC d’un nouveau genre pour changer votre manière de travailler

Microsoft va lancer en 2025 son premier mini PC fonctionnant uniquement sur le cloud, le Windows 365 Link, afin d’accéder à un environnement Windows sécurisé à distance.

En marge de ses annonces sur Copilot, son écosystème de services IA intégrés à Windows 11, Microsoft a dévoilé une machine d’un nouveau genre dans son portfolio.

Windows 365 Link est le premier mini-PC de Microsoft, mais contrairement à sa gamme Surface, il est dédié à son offre cloud Windows 365. La machine vous permet d’utiliser Windows 11 à distance ainsi que toute la suite Office 365.

Le PC dans le cloud par Microsoft

C’est en 2021 que Microsoft a lancé son offre Windows 365, un abonnement permettant d’accéder à un PC Windows à distance via le cloud depuis n’importe quelle machine. Dédiée surtout aux professionnels et aux entreprises, l’offre compte déjà plus de 400 millions d’abonnés à travers le monde.

La firme a donc décidé d’enrichir son portfolio matériel avec Windows 365 Link, un PC de très petite taille conçu pour son offre cloud. Si on en sait pour l’instant peu sur sa fiche technique, celui-ci devrait être très léger, sans le moindre ventilateur.

Aucune donnée ni application ne sera stockée localement sur la machine qui devra être connectée à internet pour accéder à son environnement Windows. Le système sera bien plus léger qu’une version dédiée aux machines de bureau et n’offrira qu’assez peu de paramètres de sécurité pour les utilisateurs, ceux-ci étant géré par l’entreprise.

Certaines expériences seront cependant traitées localement, comme la visioconférence via Teams ou Webex. L’offre connectique n’est pas en reste puisque Windows 365 Link supporte jusqu’à deux écrans 4K, quatre ports USB (dont un USB-C), un port mini-jack, ethernet ainsi que deux ports vidéo (HDMI et DisplayPort).

Le PC Cloud Windows 365 Link sera lancé en avril 2025 au tarif de 349 dollars. Microsoft annonce d’ailleurs travailler avec plusieurs partenaires et constructeurs qui pourront concevoir leur propre version du PC Cloud dédié à Windows.