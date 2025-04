Ce clavier mécanique sera parfait pour raffiner des données comme dans Severance

Et si votre prochain clavier transformait votre bureau en département MDR de Severance ? Atomic Keyboard rend le fantasme (un peu flippant) réalité avec une réplique ultra-fidèle. Prêt à raffiner des données sous surveillance luminescente ?

Source : Atomic Keyboard

Fans de la série Severance, préparez vos portefeuilles : le clavier mécanique mythique des employés de Lumon Industries débarque en édition limitée. Inspiré des terminaux Data General Dasher des années 1970, ce périphérique signé Atomic Keyboard mélange design rétro et fonctionnalités modernes. Objectif ? Vous faire taper comme dans un thriller dystopique… mais avec le confort d’aujourd’hui.

Avec son boîtier aluminium bleu glacé et ses touches blanches, le MDR Dasher clone l’esthétique ultra-controlée de la série. Fidèle à l’original, il zappe volontairement les touches Échap, Ctrl et Option, un choix qui rappelle l’absence de liberté des personnages. Mais pas de panique : huit touches customisables permettent de recréer des raccourcis.

Un trackball, de l’aluminium et beaucoup de mystère

La star du clavier ? Son trackball intégré, flanqué de deux boutons physiques. Une singularité qui évite de lâcher le clavier pour la souris. À gauche, un bloc curseur avec bouton central et trois touches muettes complète l’ensemble. Le tout en USB-C, compatible Windows, macOS et Linux.

Avec seulement 73 touches (format 70 %), le MDR Dasher mise sur la compacité. Exit le pavé numérique, place à l’essentiel. Les puristes apprécieront les keycaps inspirées des terminaux vintage, tandis que les fans de la série reconnaîtront les références visuelles à l’univers de Severance.

Problème : Atomic Keyboard garde le silence sur le prix et la date de sortie. Seule certitude, il faut s’inscrire sur une liste d’attente pour espérer l’acquérir. Une stratégie qui ajoute à l’aura mystérieuse du produit… et à l’impatience des collectionneurs. Reste à voir si vos collègues apprécieront de vous voir pianoter comme un employé de la série à succès d’Apple TV+. À défaut de vous couper du monde, le MDR Dasher promet au moins de rendre vos réunions Zoom plus cinématographiques.