OnePlus casse le prix de son clavier mécanique 81 Pro Winter Bonfire, inspiré du Keychron Q1, fluide et silencieux

Si on connait surtout OnePlus pour ses smartphones, ses écouteurs et même ses montres connectées, il faut compter maintenant sur des claviers mécaniques. Comme le Keyboard 81 Pro, ici en version Winter Bonfire, que vous retrouvez avec 36% de réduction.

OnePlus Keyboard 81 Pro Winter Bonfire

Pour marquer son entrée dans le domaine des claviers mécaniques, OnePlus a décidé de frapper avec du lourd, littéralement. Le Keyboard 81 Pro est un clavier qui pèse 2 kg et que vous retrouvez en deux versions : Winter Bonfire avec commutateur tactile optimisé, et Summer Breeze avec un commutateur linéaire. C’est la première version qui est en ce moment bradée sur le site de la marque, avec pas moins de 90 euros de réduction.

Les points forts du OnePlus Keyboard 81 Pro

Sa structure en aluminium lui confère une certaine solidité

La sensation de frappe est au rendez-vous

Malgré les apparences, il est étonnamment silencieux

Alors qu’il était jusque-là vendu 249 euros, vous pouvez profiter du Keyboard 81 Pro version Winter Bonfire (attention à bien le choisir sur la page produit, c’est le bouton rouge) pour 159 euros, avec livraison gratuite.

Un clavier OnePlus très inspiré de Keychron

Dévoilé en février 2023, ce OnePlus Keyboard 81 Pro (parce qu’il a 81 touches tout simplement) est en fait une version rebrandée « OnePlus » du Keychrone Q1 Max. Une marque bien connue des amateurs de beaux et solides claviers mécaniques, donc un gage de qualité. La version proposée ici est la Winter Bonfire, avec des touches grises et deux touches rouge, Echap et Entrée.

Ce n’est pas la seule particularité, puisque sur cette version Winter Bonfire, vous avez des capuchons de touche PBT avec un commutateur tactile. Et, toujours dans un souci de transparence, si le clavier est relativement silencieux, les touches PBT sont un peu plus bruyantes que les touches Marble-mallow de la version Summer Breeze. Mais dans les deux cas, la qualité est au rendez-vous.

Mécanique et personnalisable, il embarque aussi des lumières RVB

Lorsque vous allez recevoir le OnePlus Keyboard 81 Pro, vous allez tout de suite remarque une chose : il est en QWERTY. Pas de soucis cependant puisque vous pouvez remapper les touches en passant par le logiciel VIA, à utiliser lorsque le clavier est branché au PC. Ensuite, vous n’avez qu’à changer les capuchons de place et le tour est joué.

Une fois en place, ce clavier de 1,87 kg ne va plus bouger d’un pouce. Vous pouvez relever la béquille à l’arrière pour modifier la hauteur de frappe. Et vous profitez de lumières RVB (pas de LED) pour le fun, même si c’est une option assez énergivore. Par contre, ce qui est bien, c’est que vous pouvez l’utiliser aussi bien en filaire qu’en Bluetooth, sur Mac et PC via un bouton à l’arrière pour changer de mode.

Si jamais vous cherchez un clavier un peu plus léger, notamment pour pouvoir le transporter plus facilement, vous pouvez piocher parmi les meilleurs claviers PC pour la bureautique.

