OnePlus présente son clavier mécanique : pas de LED mais de la personnalisation

Aux côtés du OnePlus 11, les Buds Pro 2 et de sa première tablette tactile, OnePlus a présenté… un clavier mécanique. Dédié à la bureautique plus qu’au gaming, il apporte de petites touches de rouge.

Ce mardi 7 février a eu lieu la conférence Cloud 11, durant laquelle OnePlus a officiellement présenté le OnePlus 11, les OnePlus Buds Pro 2 ainsi que la OnePlus Pad, sa toute première tablette tactile. À côté de ça, on a eu droit à un clavier mécanique : le OnePlus Featuring 81 Pro.

Un clavier mécanique qui se veut personnalisable

L’argument avancé par la marque pour mettre en avant ce nouveau produit, c’est qu’il a été « co-créé avec la communauté en ligne OnePlus » à partir de leurs commentaires. Le constructeur spécialisé dans les claviers Keychron est également de la partie, notamment sur la connectivité afin que le Featuring 81 Pro soit compatible avec macOS, Windows, Linux et autres systèmes d’exploitation. Sur l’arrière du clavier, on aperçoit un port USB-C, un interrupteur pour passer du mode Windows au mode macOS et un autre pour passer du mode sans-fil (Bluetooth) au mode filaire.

Le clavier est équipé de touches dites « Marble-mallow », « qui utilisent un élastomère thermoplastique breveté pour produire un rebond élastique à chaque pression et offrir aux utilisateurs un confort et une fonctionnalité optimaux. » A priori, au moins deux versions seraient disponibles, avec des touches à des niveaux de gris différents. Un clavier pensé pour la bureautique plus que pour le gaming apparemment.

Un OnePlus Featuring 81 Pro avec une molette et des boutons personnalisés

Sur les fonctionnalités, on trouve les touches de fonction, mais aussi des touches de défilement et pour revenir à un accueil (touche représentée par une maison), ainsi qu’une molette transparente, qui pourrait servir à faire défiler une page ou modifier le volume.

Côté design, on a droit à un corps en aluminium pour avoir un produit léger et robuste. La devise « Never Settle » de OnePlus est présente sur le dessous du corps, ce qui n’est pas si absurde que ça. En fait, on peut simplement relever le clavier et le faire tenir sur la tranche supérieure grâce à une barre qui se relève. En plus de ça, la touche « Echap » est en fait le logo de la marque.

Pour le moment, nous n’avons que très peu d’informations à propos du OnePlus Featuring 81 Pro, mais « sa disponibilité et son prix seront disponibles dans les semaines venir », a indiqué la marque.

