Apple perdrait toujours un milliard de dollars chaque année avec TV+

En novembre prochain, le service de streaming d’Apple soufflera sa sixième bougie. Mais, malgré des succès notables, la plateforme ne rapporte toujours pas de bénéfices à Apple, très loin de là.

Malgré des séries à succès comme Severance, Apple TV+ n’est toujours pas rentable // Source : Apple

Ces dernières années, le nombre de services de SVOD a été multiplié. À Netflix se sont ajoutés Amazon Prime Video, Disney+, myCANAL, ou encore Max et Paramount+. Bien entendu, ce tableau ne serait pas complet sans la participation d’une des firmes de la tech les plus puissantes au monde : Apple TV+.

Arrivé en 2019, la plateforme se place un peu en retrait face à la concurrence. Apple a fait le choix de privilégier les contenus exclusifs, rendant son catalogue moins garni que ce que Netflix ou Prime Video sont capables de proposer. Plus encore, TV+ a tardé à s’étendre à certains écosystèmes, notamment Android, une anomalie qui a finalement été résolue il y a quelques semaines.

Résultat : selon un rapport publié par The Information, le service ne compterait que 45 millions d’utilisateurs. Pour comparaison, Netflix et Prime Video comptabilisent chacun plus de 200 millions d’abonnés. Du côté de Disney+, lancé la même année, ce chiffre s’élèverait plutôt à 158,6 millions au dernier semestre de 2024.

Ainsi, toujours selon The Information, Apple TV+ enregistrerait toujours des pertes importantes, à hauteur d’un milliard de dollars… chaque année. Bien que l’on se doutait que la plateforme ne serait pas encore rentable, la firme de Cupertino ne bénéficiant pas du catalogue de Disney ou de la notoriété de Netflix, c’est la première fois que l’on obtient une telle estimation chiffrée de la situation, comme le soulignent nos confrères de 9to5Mac.

Des pertes qui ne semblent pas trop effrayer Apple

Apple prend pourtant le sujet au sérieux. La firme a produit des programmes visuellement impressionnants, à l’image de séries comme Foundation ou Severance. Et aux carrières remarquables, comme le film CODA, premier long métrage d’un service de SVOD à remporter l’Oscar du meilleur film.

Après plus de cinq ans d’investissements massifs pour développer sa plateforme, Apple commencerait à rationaliser ses dépenses, notamment sur le volet longs-métrages, et à prioriser le streaming en direct, nouvelle marotte du secteur. Dans le même temps, le nombre d’abonnés continue d’augmenter, TV+ ayant réussi à attirer deux millions de nouveaux abonnés le mois dernier.

Malgré ses pertes financières impressionnantes, il est peu probable que la plateforme soit abandonnée de sitôt par Apple. Comme le précise 9to5Mac, la firme américaine a engrangé 36 milliards de dollars de bénéfice au dernier trimestre, elle peut donc se donner plus de temps pour conférer davantage de titres de noblesse à TV+.

