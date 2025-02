Le OnePlus 13 mini serait plus compact, mais y perdrait un oeil

Les rumeurs autour d’une version compacte du OnePlus 13 se précisent. Une nouvelle fuite révèle des détails sur son appareil photo.

Selon le leak de Digital Chat Station sur Weibo, le OnePlus 13 mini pourrait opter pour un double capteur photo : un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 2x. Cette configuration contraste avec une précédente rumeur évoquant un triple capteur (50 mégapixels pour le principal, 50 mégapixels pour le téléobjectif périscopique avec zoom 3x et 8 mégapixels pour l’ultra grand-angle).

Néanmoins si OnePlus devait faire ce choix, se séparer de l’ultra grand-angle serait probablement le plus judicieux. On en veut pour preuve le sondage que nous avons réalisé auprès de vous il y a quelques mois. Vous étiez près de 60 % à utiliser le téléobjectif contre à peine plus de 15% pour l’ultra grand-angle.

Au-delà de l’appareil photo, le OnePlus 13 mini promet un écran LTPO OLED de 6,31 pouces (définition 1.5K) avec des bordures fines, un processeur Snapdragon 8 Elite et un cadre métallique associé à un dos en verre. Ces spécifications positionnent le smartphone comme un flagship compact, bien que son écran reste plus grand que les standards traditionnels des « mini ».

Le OnePlus 13 mini aura presque tout d’un grand

Le lancement prévu au deuxième trimestre 2025 place le OnePlus 13 mini en concurrence directe avec des modèles comme le Galaxy S25 ou l’iPhone 16. La stratégie de OnePlus semble donc privilégier un téléobjectif plutôt qu’un ultra grand-angle, un choix audacieux qui pourrait séduire les amateurs de portraits et de zooms précis.

Cependant, cette orientation risque de décevoir ceux qui attendaient une configuration triple caméra plus polyvalente. La collaboration avec Hasselblad, partenaire historique de la marque, devrait néanmoins optimiser le traitement d’image, compensant ainsi les limitations du capteur grand-angle. Enfin, un design compact et les performances du Snapdragon 8 Elite pourraient faire du OnePlus 13 mini un incontournable pour les utilisateurs privilégiant la puissance dans un format maniable, à la manière des anciens Xperia Compact qui n’ont jamais trouvé de remplaçant.

Vivo a bien un X200 Pro Mini, mais indisponible chez nous. Il y a une place à prendre en France sur ce segment et OnePlus pourrait être la marque de la situation.

Reste à voir si ces promesses se concrétisent et si le marché réagira favorablement à cette nouvelle approche. Les mois à venir devraient apporter des clarifications sur les spécifications définitives et le positionnement prix du smartphone.