Ultra-grand-angle ou téléobjectif : à choisir, quel capteur préféreriez-vous sur votre smartphone ?

Aujourd'hui, presque tous les smartphones proposent un capteur ultra-grand-angle et nombreux sont les modèles haut de gamme à également proposer un téléobjectif. Mais alors, si vous n'aviez à choisir qu'un des deux, lequel garderiez-vous ?

Aujourd’hui, on peut trouver un smartphone à moins de 200 euros comme le Xiaomi Redmi Note 13 4G proposant un capteur ultra-grand-angle. Les modèles les plus chers proposent quant à eux en plus de ça des capteurs téléobjectif, x2, x3 voire x5. De quoi prendre des photos de près, ou de loin.

Des avantages et des inconvénients, mais un marché des smartphones qui évolue

Évidemment, il faut remettre en cause la qualité photo des capteurs ultra-grand-angle des smartphones les moins chers. Ils offrent souvent assez peu de piqué et certaines zones floues, notamment dans les angles. De même de nuit, où la qualité est pire encore que celle du capteur photo principal. C’est logique : leur qualité est moindre puisque le prix proposé l’est aussi. Pour autant, ils permettent d’avoir un cadre plus grand que celui du capteur principal, ce qui peut être bien pratique en intérieur notamment.

D’un autre côté, à partir de 600 euros comme l’Oppo Reno 12 Pro, on peut trouver des smartphones proposant un téléobjectif. L’idée est ici de pouvoir zoomer optiquement dans l’image, sans devoir utiliser un zoom numérique à partir du capteur principal. De quoi éviter de trop perdre en détail : ce qui est très utile à l’extérieur, pour capturer de plus près un élément lointain.

Téléobjectif ou ultra-grand-angle : quel est votre choix ?

Cependant, tous les modèles qui proposent un téléobjectif proposent aussi un capteur ultra-grand-angle. Tous ? Non, un smartphone a décidé d’être un irréductible cette année, en faisant son opportuniste. Il s’agit du Motorola Razr 50 Ultra, l’un des deux smartphones pliables de Motorola et concurrent du Galaxy Z Flip 6. Les modèles à clapet ne peuvent accueillir que deux capteurs photo : cette année Motorola a fait le choix d’un capteur principal ainsi que d’un téléobjectif x2. Il n’y a pas d’ultra-grand-angle dessus. Ce qui nous a fait poser une question à la rédaction : si nous avions à choisir, quel capteur voudrions-nous ? Une question que nous avons décidé de vous poser.

J'utilise surtout l'ultra-grand-angle

J'utilise surtout le téléobjectif

J'utilise autant les deux

Je n'utilise aucun des deux

Les résultats de notre sondage seront publiés la semaine prochaine. Nous vous invitons à débattre dans les commentaires de cet article afin d’obtenir des retours qui illustreront les résultats.