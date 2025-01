OnePlus Open 2 : le lancement du smartphone pliant serait imminent

Liu Zuaho, Vice-président senior d’Oppo, vient de créer l’événement sur Weibo en annonçant l’arrivée imminente du successeur du OnePlus Open. Il ne faudra patienter que quelques semaines.

Bien qu’il soit pliant, le OnePlus Open propose une belle configuration photo // Source : OnePlus

C’est désormais confirmé. Le nouveau smartphone pliant, qui devrait être commercialisé en Chine sous le nom d’Oppo Find N5, fera ses débuts en février 2025 avant un lancement mondial probable au Mobile World Congress début mars.

En plus de la fenêtre de lancement, on en sait déjà plus au sujet des dimensions de l’appareil. Le constructeur chinois ambitionne de détrôner le Honor Magic V3, actuel détenteur du record du smartphone pliant le plus fin au monde, avec des mesures inférieures à 9,2 mm en position fermée et 4,4 mm une fois déplié.

Que sait-on du OnePlus Open 2 ?

Sous le capot, ce nouveau fleuron embarquera le processeur Snapdragon 8 Elite, dernière puce haut de gamme de Qualcomm. Le système photo, développé en partenariat avec Hasselblad, comprendra trois capteurs de 50 mégapixels accompagnés d’un objectif périscope, promettant des performances photographiques de premier ordre.

Le OnePlus Open est particulièrement fin et léger, ce qui le rend d’autant plus confortable à l’usage // Source : OnePlus

Les innovations ne s’arrêtent pas là. Selon plusieurs sources fiables chinoises, le OnePlus Open 2 bénéficiera d’une conception industrielle revisitée intégrant du titane pour une meilleure durabilité. L’appareil disposera également d’une imposante batterie approchant les 6000 mAh, de la charge sans fil, et d’une fonction de communication par satellite.

Le design général conservera les lignes épurées de son prédécesseur, avec des bords plats et des angles arrondis, tout en affichant une silhouette plus fine qu’un crayon. L’appareil sera également certifié étanche, une caractéristique particulièrement appréciable pour un smartphone pliant.

Ce lancement stratégique, programmé avant l’arrivée des nouveaux modèles pliants de Samsung et Google prévus pour juillet, pourrait permettre à OnePlus de s’imposer sur le marché des smartphones pliants premium. Le constructeur chinois semble avoir mis à profit le temps de développement supplémentaire pour proposer un appareil aboutit, qui ne se contente pas d’être une simple évolution par rapport à la première génération.