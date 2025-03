W9 le déteste : Disney+ lance une chaine Les Simpsons 24/24

Férus des aventures de la plus célèbre famille de Springfield, vous allez être aux anges : Disney+ entame la diffusion en continu de plus de 767 épisodes des Simpson. C’est un nouveau type de programme que le géant du streaming nous propose là, et qui pourrait bien s’étendre à d’autres productions.

Disney diffuse désormais en direct et en continu l’ensemble des épisodes des Simpson présents dans son catalogue // Source : Disney

La vie était-elle plus simple avant ? Bien que la réponse dépende de chacun, il est clair que certains choix quotidiens semblaient plus faciles à faire il y a plusieurs années.

Par exemple, combien de foyers se déchirent chaque soir pour sélectionner un film, un documentaire ou une série à regarder sur des plateformes de streaming ?? Autrefois, les chaînes de télévision proposaient une sélection limitée de programmes à des heures fixes, ne laissant que peu de place à la tergiversation.

Aujourd’hui, les services tels que Netflix et Amazon Prime nous offrent une telle quantité de contenus qu’il devient difficile de se décider entre les différentes productions qui défilent sous nos yeux. Et le temps de trouver quelque chose qui convienne à tout le monde, la pizza est froide, votre couple bat de l’aile et votre colocataire a déjà rédigé son préavis de départ.

Alors pourquoi ne pas revenir aux fondamentaux ? C’est ce qu’ont pensé les équipes de Disney+, qui ont dévoilé hier leur dernière initiative dans un communiqué de presse : diffuser en continu Les Simpson, dans l’ordre de parution des épisodes, 24h/24 et 7 jours sur 7. Une « expérience Simpson ultime », selon Matt Selman, showrunner de la série.

Une expérience amenée à s’élargir

Lancée depuis la fin de l’année 1989 aux États-Unis, la licence emblématique compte désormais plus de 768 épisodes répartis sur 36 saisons (Disney+ ne possède pas les droits de diffusions de la dernière saison aux États-Unis), sans compter les courts et longs-métrages et autres épisodes spéciaux. Cela représente plus de 300 heures de contenu, soit une douzaine de jours et demi. De quoi vous offrir un épisode que vous n’avez pas encore vu, quel que soit le moment où vous lancez le streaming.

Disney+ n’invente rien ici, puisque d’autres services proposent déjà des chaînes de diffusion en direct et thématiques, à l’instar de Pluto TV avec des séries comme South Park. Pour le géant du divertissement, il s’agit surtout de répondre aux attentes de ses abonnés, Gabe Lewis, vice-président chargé de la programmation, ayant précisé que « Dès le premier jour, les fans ont réclamé une chaîne en streaming sur Les Simpson ».

Disney+ pourrait « élargir l’offre avec davantage de chaînes en streaming, pour plus d’abonnés, plus tard cette année », ajoute Lewis. Reste à voir si l’expérience sera amenée à s’exporter en dehors des États-Unis, seule région à pouvoir en bénéficier pour le moment.

