« YouTube n’est pas une chaîne de télévision » : Médiamétrie répond à l’autoproclamée première chaîne de télévision de France

À quelques mois de son 20e anniversaire, YouTube ne se voit plus comme une simple plateforme de vidéos. Lors d’un entretien pour l’AFP, la directrice générale de YouTube France affirmait que YouTube est la première chaîne de télévision de France. Faux, selon Médiamétrie.

YouTube, première chaîne de télévision de France ? Selon une étude de Médiamétrie partagée par YouTube, la plateforme a réuni plus de 42 millions d’utilisateurs de plus de 15 ans en mai dernier, surpassant ainsi les chaînes traditionnelles.

Selon Justine Ryst, DG de YouTube France, la plateforme est aujourd’hui un acteur phare du paysage audiovisuel. Mais pour Yannick Cariou, DG de Médiamétrie, « on ne peut pas à la fois dire qu’on est une chaîne mais pas un média. Les mots ont un sens« .

Des audiences records, des milliards d’heures de visionnage, un plus gros ancrage des médias traditionnels dans la plateforme et le constat que « la télévision est aujourd’hui le deuxième écran de consommation de YouTube en France« … Pour Justine Ryst, « il faut désormais considérer YouTube comme la première chaîne de télévision en France« .

Le succès de YouTube en France est indéniable, porté par la diversité des formats vidéo, en particulier les formats longs. Exemple récent : le documentaire Kaizen d’Inoxtag qui totalise 37 millions de vues à l’heure où sont écrites ces lignes.

YouTube met également en avant une porosité entre les médias traditionnels et sa plateforme. Elle cite en particulier sa collaboration avec Arte qui y publie du contenu exclusif, ou encore des figures du petit écran comme Claire Chazal et Élise Lucet ayant lancé leur propre chaîne. Est-ce suffisant pour élever YouTube au statut de chaîne de télévision ? Pas vraiment.

Dans une tribune sur LinkedIn, Yannick Carriou répond à Justine Ryst, contestant que YouTube soit une chaîne de télévision :

Une chaîne répond à une définition claire et à des responsabilités éditoriales fortes. Une chaîne doit se conformer à des obligations légales et obéit à une logique d’investissements permanents dans les contenus, sanctionnés in fine par les performances d’audience.

Yannick Carriou, directeur général de Médiamétrie